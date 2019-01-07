Son Dakika Haberleri: Mezbahadan Kaçan Boğa Zor Anlar Yaşattı

Mezbahadan Kaçan Boğa Zor Anlar Yaşattı

9 dakika önce

Mezbahadan kaçan boğa zor anlar yaşattıTOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde sahibinin elinden kaçan boğa saatler süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Mezbahadan kaçan boğa zor anlar yaşattı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde sahibinin elinden kaçan boğa saatler süren kovalamacanın ardından yakalandı.
Olay sabah saatlerinde ilçe merkezinde yaşandı. Kesilmek için mezbahaya götürülen boğa sahibinin elinden kaçtı. Kaçan boğayı yakalayamayan sahipleri durumu polis ekipleriyle belediye ekiplerine bildirdi. Uyuşturucu iğne atılarak sakinleştirilmeye çalışılan tosun D-100 karayoluna çıktı. Boğa karayolunda Trafiğin aksamasına sebep oldu. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından Kelkit Mahallesinde bir ahıra giren tosun burada yakalandı. boğa mezbahaya götürülerek kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:19 Kaynak: İHA

Yerel
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