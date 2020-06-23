Mezbahalar bölgesi Güterlos kentinde korona tedbirleri yeniden yükseltildi - Son Dakika

Mezbahalar bölgesi Güterlos kentinde korona tedbirleri yeniden yükseltildi

Almanya'nın Gütersloh kentinde mezbahalarda kaydedilen korona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle kentte önlemler yeniden Mart ayında alınan üst seviyeye çıkarıldı.

Almanya'nın Gütersloh kentinde mezbahalarda kaydedilen korona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle kentte önlemler yeniden Mart ayında alınan üst seviyeye çıkarıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı


Almanya'nın Gütersloh kentinde mezbahalarda çalışanlarda korona virüs tespit edilmesi ve çalışanlardan kentte yaşayanlara virüsün yayılmasıyla vaka sayılarında artış görülmesinin ardından yetkililer harekete geçti. Kentte önlemler, yeniden Mart ayında alınan üst seviyelere çıkarıldı. Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada ise, uzmanların ve bilim insanlarının bölgede görev yaptığı kaydedildi.


Kuzey Ren- Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet ise tavsiyelerinin değerlendirildiğini ve ek tedbirlerin alındığını belirterek Gütersloh bölgesi için alınan tedbirlerin ilk etapta 30 Haziran'a kadar yürürlükte olacağını ve ilerleyen süreçte de vaka sayısına göre yeniden değerlendirilme yapılacağını sözlerine ekledi. Gütersloh kentinin Rheda-Wiedenbrück kasabasında bulunan Tönnies Holding'e bağlı mezbahalardan yayıldığı bilinen korona virüs nedneiyle mezbahalarda çalışanların karantina altına tutulduğunu ve polisten yardım alındığını açıklayan Eyalet Başbakanı Armin Laschet, 6 bin 650 kişinin çalıştığı mezbahalarda bin 553 çalışanın testlerinin pozitif çıktığını söyledi.


Korona virüs vakaları nedeniyle Tönnies'te 7 bin çalışan karantinada tutuluyor. Öte yandan şirketin hijyen kurallarına riayet etmemesinin salgının yayılmasında rol oynadığı tahmin ediliyor.


Virüsün bulaşma katsayısı artıyor


Robert Koch Enstitüsü (RKI), 7 günlük hesaplamalarda Rheda-Wiedenbrück kasabasında Tönnies Holding'e bağlı mezbahalardan yayılan korona virüs nedeniyle daha önce Almanya genelinde 0.89 olan bulaşma katsayısının mezbahalar nedeniyle 2.88'e yükseldiğini açıkladı. Bulaşma katsayısındaki ciddi artışın vaka sayılarındaki bölgesel patlamalarla bağlantılı olduğu ifade edilirken, "Ülke genelinde vaka sayılarının düşük seyretmesi nedeniyle bulaştırma katsayılarındaki bölgesel patlamalar bulaştırma katsayısına güçlü etki etti" açıklamasında bulunuldu. - FRANKFURT

Ren Vestfalya, Koronavirüs, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mezbahalar bölgesi Güterlos kentinde korona tedbirleri yeniden yükseltildi - Son Dakika

Son Dakika

19:55 Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi 19:24 Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı 19:23 Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı 18:54 Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı 17:08 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi 17:03 Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı 16:06 İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:56 Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 11:01 Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
19:25
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
19:17
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:57
Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı
18:42
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
18:42
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
18:28
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
18:14
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
17:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 20:13:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mezbahalar bölgesi Güterlos kentinde korona tedbirleri yeniden yükseltildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]