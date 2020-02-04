Mezbahane Projesi Gölbaşı Belediye Meclisinden onay aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mezbahane Projesi Gölbaşı Belediye Meclisinden onay aldı - Son Dakika

Mezbahane Projesi Gölbaşı Belediye Meclisinden onay aldı

6 saat önce

Gölbaşı Belediye Meclisi, Oğulbey Mahallesi'ne yapılacak Mezbahane, Kurban Kesim Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı'yla ilgili önemli bir karara imza attı.

Mezbahane Projesi Gölbaşı Belediye Meclisinden onay aldı, System.String[]

Gölbaşı Belediye Meclisi, Oğulbey Mahallesi'ne yapılacak Mezbahane, Kurban Kesim Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı'yla ilgili önemli bir karara imza attı.


Gölbaşı'nı hayvancılık sektörünün merkezi haline getirecek olan ve yap-işlet-devret modeliyle yapılacak olan Mezbahane, Kurban Kesim Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı'nın yapılacağı alan 30 yıllığına Gölbaşı Belediyesine tahsis edilecek. Şubat ayı Belediye Meclis Toplantısı'nın birinci oturumunda oy birliği ile kabul edilen karara göre, modern mezbahane için gerekli olan 100 bin metrekarelik arsa için Oğulbey Mahallesi 125622 ada, 29 parsel numaralı hazine arazisinde 30 yıllığına irtifak hakkı tesis edilecek.


"Çiftçilerimize ve hayvancılarımıza hayırlı olsun"


Kararın Gölbaşılı çiftçilere ve hayvancılara hayırlı olmasını dileyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Milli ekonomimizin temeli olan tarım ve hayvancılığa Gölbaşı Belediyesi olarak ayrı bir önem veriyoruz. Hayvancılık sektörünün olmazsa olmazlarından biri olan Mezbahane, Kurban Kesim Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı Projesi ile ilçemizdeki çok önemli bir sorun da ortadan kalkmış olacak. Avrupa standartlarını aratmayacak şekilde yapılacak olan tesis, Gölbaşı ekonomisine ciddi anlamda katkı sunacak ve sadece ilçemize değil, çevre il ve ilçelere de hitap edecek. Gölbaşılı çiftçilerimize ve hayvancılarımıza hayırlı olsun" dedi. - ANKARA

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:27 Kaynak: İHA
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