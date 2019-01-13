Son Dakika Haberleri: Mezbahane Yetkilileri Bilgilendirildi

Mezbahane Yetkilileri Bilgilendirildi

1 saat önce

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce mezbahene yetkilileri mevzuatlar hakkında bilgilendirildi.

Mezbahane Yetkilileri Bilgilendirildi, System.String[]
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce mezbahene yetkilileri mevzuatlar hakkında bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel'in başkanlığında, il müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıda, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Fevzi Atmaca, veteriner hekimler Selin Çeken, Mustafa Karataş ve Hakan Kılınç tarafından mezbahane yetkililerine yeni mevzuatlar hakkında bilgi verildi.

Özel, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl mezbahanelere yönelik 32 denetim gerçekleştirildiğini söyledi.

Halk sağlığı, hayvan sağlığı ve halkın güvenli gıdayla beslenmesi için denetimlere önem verdiklerini ifade eden Özel, mezbahanelerde hijyen kurallarının çok önemli olduğu vurguladı.

Özel, ayrıca mezbahanelere kamera kontrol sistemi kurulacağını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:22 Kaynak: AA

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