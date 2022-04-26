Mezbahanedeki bıçaklı kavgada gözaltına alınanların isimleri belli oldu - Son Dakika
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Mezbahanedeki bıçaklı kavgada gözaltına alınanların isimleri belli oldu

26.04.2022 15:30
Mezbahanedeki bıçaklı kavgada gözaltına alınanların isimleri belli oldu

Afyonkarahisar'da bir et entegre tesisinin mezbahenesinde hayvan kesimi esnasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralayan 2 kişinin isimleri belli oldu.

Afyonkarahisar'da bir et entegre tesisinin mezbahenesinde hayvan kesimi esnasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralayan 2 kişinin isimleri belli oldu.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nden bir mezbahanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvan kesimi esnasında isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbedede Kamil Ş. bıçak ile bacağından yaralandı. Diğer çalışanların haber vermesi ile olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kavgaya karıştıkları belirlenen İbrahim G. ve Murat G.'yi gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Mezbahanedeki bıçaklı kavgada gözaltına alınanların isimleri belli oldu
Mezbahanedeki bıçaklı kavgada gözaltına alınanların isimleri belli oldu

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Organize Sanayi Bölgesi, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mezbahanedeki bıçaklı kavgada gözaltına alınanların isimleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mezbahanedeki bıçaklı kavgada gözaltına alınanların isimleri belli oldu - Son Dakika
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