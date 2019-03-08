Son Dakika Haberleri: Mezbahaneden Kaçan Boğa Trafiği Birbirine Kattı

Mezbahaneden Kaçan Boğa Trafiği Birbirine Kattı

2 saat önce

Tekirdağ'da kara yoluna çıkan boğa trafik akışını yaklaşık 2 saat boyunca olumsuz etkiledi.

Mezbahaneden Kaçan Boğa Trafiği Birbirine Kattı, System.String[]
Tekirdağ'da kara yoluna çıkan boğa trafik akışını yaklaşık 2 saat boyunca olumsuz etkiledi.

Trafik akışının yoğun olduğu Tekirdağ - Malkara kara yoluna aniden fırlayan boğa, sürücülere zor anlar yaşattı.

Araçlarını durduran sürücüler, boğanın yol kenarına geçmesi için uzun uğraş verdi.

Ancak bir sonuç alınamayınca olay yerine Süleymanpaşa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri geldi.

Ekipler, uyuşturucu iğne atarak sersemlettikleri boğayı yakaladı. Yaklaşık 2 saat aksayan trafik ise normale döndü.

Mezbahaneden kaçtığı öğrenilen boğa, kamyona yüklendikten sonra tekrar mezbahaneye götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:58 Kaynak: AA

Malkara, Tekirdağ, Güncel
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