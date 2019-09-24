Meze Kültürü, meraklılarıyla yeniden buluşuyor

Ünlü meyhane mutfaklarının şeflerinin de katıldığı, çeşitli mezelerin, sokak lezzetlerinin, deneyim atölyelerinin, müzik ve muhabbetin bir arada yaşanacağı Yeniden Meze Festivali, Türk mutfağının eşsiz mezelerini tatmak ve kültürüne tanık olmak isteyen herkesi festivale çağırıyor. Muhteşem boğaz manzarasıyla İstanbul'un vazgeçilmezi Ortaköy Feriye'de gerçekleşecek festival, usta şeflerin birbirinden lezzetli mezeleri ile damaklarda unutulmayacak bir tat bırakarak, hafızalara kazınacak. Etkinlik, lezzetleri kadar sunumlarıyla da birer sanat eserine dönüşecek mezelerin yanı sıra, gastronomi uzmanlarını da bir araya getirecek.

MEZE ATÖLYELERİ, KEŞİF, MUHABBET…

Başarılı şeflerin ve konusunda uzman kişilerin katılacağı festivalde; İstanbul Mezeleri, Sokak Mezeleri, Anadolu Mezeleri, Zeytinyağlı Mezeler, Anasonla Uyumlu Hafif Mezeler ve Evde Çilingir Sofrası başlıklı atölyelerde gastronomi uzmanları seçilmiş lezzetleri paylaşmakla kalmayıp katılımcılarla mezelere ve gastronomiye dair koyu bir muhabbete dalacaklar.

Türkiye'nin dört bir yanından mezelerin tadılacağı festivalde yerel şefler; Antakya'dan Lale Kuseyrioğlu, Antalya'dan Gönül Fırtına, Urla'dan Dilek Yetkiner ve Tire'den Serkan Çakır kendi bölgelerinin mezelerini misafirlere sunuyor olacak. Yerel şefler ile beraber Yeniden Meze Festivali'nde yer alacak ünlü şefler; Pınar Taşdemir, Deniz Temel, Hazer Amani, Derin Arıbaş, Kaan Sakarya ve Didem Şenol kurulan standlarda birbirinden lezzetli mezeleri ile meze severlerle buluşacak. Şemsa Denizsel ve Mustafa Otar da gerçekleştirecekleri deneyim atölyeleri ile Yeniden Meze misafirleri ile bir araya gelecek.