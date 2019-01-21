Mezgit Fiyatı Yarıya Düştü, Talep Patladı

Ordu'da en çok tercih edilen balık türleri arasında yer alan hamsi, tahtını mezgit balığına bıraktı.

Ordu'da en çok tercih edilen balık türleri arasında yer alan hamsi, tahtını mezgit balığına bıraktı.



Ordu genelinde geçtiğimiz hafta etkili olan fırtına, kar yağışı ve sağanak yağmur, hayatı olumsuz yönde etkilerken, balık fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Karadenizli balıkçılar, olumsuz hava şartlarından dolayı denizlerde avlanamadı. Özellikle hamsi avının olmadığı bölgede, diğer balıkların fiyatları da neredeyse iki katına yükseldi.



Yeni haftanın başında ise havaların iyileşmesi ve güneşli olmasından dolayı denizlere açıldı. Karadeniz'de, tezgahların gülü olarak adlandırılan hamsinin tahtına ise mezgit balığı oturdu. Geçtiğimiz yıllara göre, birden bol bir şekilde çıkmaya başlayan mezgit balığının fiyatı 10 TL'ye kadar geriledi.



"Şuanda dip fiyatlar yaşanıyor"



Ordu'da balıkçılık yapan Aziz Ceylan, havaların düzelmesiyle birlikte balıkçıların denizlere açıldığını belirterek, şu anda balıkların dip fiyattan tezgahlarda satışa sunulduğunu aktardı. Ceylan, "Fiyatlar yarı yarıya düştü. Şuanda hamsi yerini mezgit balığına bıraktı. Mezgit balığı adeta denizden karaya atlıyor. Mezgitteki bu bolluğu yıllar öncesinden yaşıyorduk, şuan yine aynı şekilde bollaştı. Kıyamet gibi mezgit balığı avlanıyor. Vatandaşlara mezgit yemesi için yalvarıyoruz. İnsanların talebi de hamsiden yana değil, mezgit balığından yana oluyor. Fiyatı da uygun, insanlar da bu fiyata şaşırıyor" şeklinde konuştu.



Hamsi balığına talebin azaldığına ve hamsinin 15 liradan satıldığına işaret eden Ceylan, istavrit ve mezgitin 10, levrek balığının da 20 TL'den satıldığını söyledi. - ORDU

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