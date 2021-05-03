Eşlerin birbirleri ile yakınlaşmasından dolayı gelen sıvıya mezi denmektedir. Oynaşma esnasında gelen bu sızı berraktır. Bayanlarda erkeklerden daha çok görüldüğü gözlemlenmiştir. Bu kelime bazı yerler de mezy ya da meziy olarak da geçebilmekte ve okunabilmektedir.

Mezi Nedir ve Nasıldır?

Mezi sıvısının meni sıvısı gibi şehvetle akmadığı bilinmektedir. Bu sıvını akması erkek veya hanımlar tarafından hissedilmemektedir. Bu konunun Kuran-ı Kerim de rastlanılmadığı Alimler tarafından bahsedilmiştir. Ayrıca Hadis-i Şerifte bu konu ile ilgili bazı bahislerin geçtiği bildirilmiştir. Peygamber efendimize hanımlarımız ile şakalaşırken idrar yolundan mezi gelirse ne yapmamız gerekir diye sormuşlar. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz de; idrar yolundan mezi gelmesi durumunda avret yerlerinin yıkanmasını, temizlenmesini ve namaz için abdest alınmasını buyurmuştur.

Ayrıca Sahabeler den bir tanesi kendisinden mezi sıvısının geldiğini ve her seferinde gusül abdesti aldığını ama peygamber efendimizin bu sıvının gusül abdesti gerektirmediğini, yalnızca abdesti bozduğunu söylediğini bildirmiştir. Ayrıca bu yerin temizlenmesinin yeterli olduğunu bildirmiştir.

İdrar yolundan gelen berrak sıvı gusül yapmayı yani yıkanmayı gerektirmez. Ancak bu sıvı abdesti bozar. Bunun için namaz abdestinin yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu sıvının bulaştığı yerin temizlenmesi gerekir. Mezi sıvısının meni sıvısından ayrılması bu durumdan kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda bu mezi sıvısından dolayı gusül gerekmediğini anlamaktayız. Ama abdestimizin bozulduğunu anlamaktayız. Ayrıca bu sıvının geldiği avret yerlerinin temizlenmesinin ve kıyafetin yıkanması gerektiğini anlamaktayız.