Mezitler yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mezitler yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Mezitler yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatıldı

6 saat önce

Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde yoğun kar yağışı sebebiyle jandarma ekipleri hiç bir aracın geçişine izin vermiyor.

Mezitler yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatıldı, System.String[]

Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde yoğun kar yağışı sebebiyle jandarma ekipleri hiç bir aracın geçişine izin vermiyor.


Sabah saatlerinde Mezitler bölgesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bir çok tır kazası meydana geldi. Yaşanan kazalar sebebiyle kapanan trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Gidiş-geliş yönündeki kazaların ardından jandarma ekipleri tarafından yol araç trafiğine kapatıldı. Trafik ekipleri araçları Ahmet Türkel Çevre yoluna yönlendirerek beklemelerini sağlıyor. Çevre yolunda uzun tır kuyrukları oluştu. Kapanan yolun açılması için çalışmalar devam ediyor. - BURSA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fen bilgisi dersinde öğretmen ve öğrenciler hastanelik oldu
Yangında yaşlı adam öldü, eşi 'Beni görünce gözünü açar' diye gözyaşı döktü Cezaevindeki kocasıyla sokakta karşılaştı! Kanlar içinde teyzesinin evine kaçtı Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ davası! 18 yıl 6 ay hapsi istendi

Son Dakika Haberleri
22:58 CHP'li Çeviköz: "Tezkereye olumsuz baktığımızı söylemek isterim" - Son Dakika Haber
22:55 Bebek bezinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika Haber
22:53 Muharrem İnce açıkladı! CHP, İmamoğlu ya da Gül'ü aday gösterse destek verecek mi? - Son Dakika Haber
22:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika Haber
22:34 Türkiye'nin Suriyeli savaşçıları Libya'ya göndereceği iddiası: Maaş karşılığı koruma - Son Dakika Haber
22:17 Bu görüntüler gerçek! Gözlerinize inanamayacaksınız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 23:08:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mezitler yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]