Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, sağanaktan etkilenen bölgeleri inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, sağanaktan etkilenen bölgeleri inceledi - Son Dakika

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, sağanaktan etkilenen bölgeleri inceledi

6 saat önce

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçede geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle zarar gören alanları inceledi.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, sağanaktan etkilenen bölgeleri inceledi, System.String[]

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçede geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle zarar gören alanları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Tarhan, belediyenin ilgili birim müdürleriyle sağanağın neden olduğu zararları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Tarhan, zarar gören alanlarda vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalara en kısa zamanda başlayacaklarını belirtti.

Neşet Tarhan, Mezitli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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