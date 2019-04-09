Son Dakika Haberleri: Mezitli Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

Mezitli Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

33 dakika önce

Mezitli Belediye Meclisi, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk toplantısını yaptı.

Mezitli Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı, System.String[]
Mezitli Belediye Meclisi, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk toplantısını yaptı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, meclis başkan vekilleri, katip üyelikleri ve komisyonlarda görev alacak üyelerin seçimi yapıldı.

Meclis toplantısında, yapılan oylama sonrası Meclis Birinci Başkan Vekilliğine Zehra Korkmaz, Meclis İkinci Başkan Vekilliğine Ramazan Tokel, Divan Katipliğine Deniz Gürocak, Buğra Yıldız, Hüseyin Abuş ve Doğu Tekçe seçildi. Encümen ve komisyon üyelerinin de seçildiği toplantıda, Mezitli Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu okunarak, 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklif görüşülerek kabul edildi. Yeni dönemin ilk meclisinde ayrıca, Meclis Başkanı ve üyelerine verilecek huzur hakkı ödeneğinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, Rusya'da Ağustos ayında gerçekleştirilecek Uluslararası Antik Kentler Forumuna katılım konuları gündeme geldi. Toplantıda, Mezitli Belediyesi'nde çalışan memur ve sözleşmeli personele ilişkin ilgili sendika ile belediye arasında toplu sözleşme yapılması için Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a da yetki verildi.

Yeni dönemde alınacak tüm kararların Mezitlililer için hayırlı olması dileklerini ileten Başkan Tarhan, "Önümüzdeki 5 yılda da geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi uyumlu bir biçimde çalışacağımızdan hiçbir kuşkum yoktur. Herkesin düşüncesine saygı duyulacak bir biçimde kararlarımızı alacağız. Kent adına doğru olana birlikte karar vereceğiz. Beraber karar alarak beraber yönetmek istiyoruz. Geride kalan 5 yılda bunu çok iyi gösterdiğimize inanıyorum. Mensup olduğumuz partiler dışında da kararlarımızı birlikte aldık. Bu sağduyulu davranış nedeniyle tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Önümüzdeki dönem yapmak istediği çalışmalar hakkında da meclis üyelerine bilgi veren Tarhan, "Mezitli'yi kültür sanat alanında ve eğitim alanında öne çıkarmak istiyoruz. Bunu yaparken de sizlerin görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar alacağız. Güzel bir 5 yıl geçireceğimize inanıyorum. Mezitli örnek bir şehir olmaya devam edecektir" diye konuştu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:43 Kaynak: İHA

Neşet Tarhan, Mezitli, Güncel
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