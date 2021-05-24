Mezitli Belediye Meclisi, Uygur Türklerine zulüm yapan Çin'i kınadı - Son Dakika

Mezitli Belediye Meclisi, Uygur Türklerine zulüm yapan Çin'i kınadı

24.05.2021 14:33
Mezitli Belediye Meclisi, Uygur Türklerine zulüm yapan Çin'i kınadı, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Meclisi, Uygur Türklerine zulüm yapan Çin'i kınadı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Meclisi, Uygur Türklerine zulüm yapan Çin'i kınadı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın başkanlığında toplanan Mayıs ayı İkinci Olağan Toplantısına katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) gruplarının ortak açıklamasını CHP Grup Sözcüsü Zehra Korkmaz okudu. Açıklamada, 2014 yılından bu yana sistematik şekilde sürdürülen zulmün insanlığa karşı suç olduğuna vurgu yapılarak, "Çin'de soydaşlarımıza karşı yapılan mezalimin karşısında durmaya ve sesleri olmaya devam edeceğiz" denildi.

Çin'in 'terörle mücadele ediyoruz' adı altında baskı uygulandığını, dini ve kültürel baskılara tabi tutulduğu ifade edilen açıklama da şu ifadelere yer verildi:

"Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2014 yılından itibaren Uygur Türkleri ile diğer soydaşlarımıza yönelik sistematik ve kitlesel şekilde uyguladığı ağır zulüm insanlığa karşı suçtur ve ne yazık ki halen devam etmektedir. Terörle ve radikalizmle mücadele kisvesi altında milyonlarca soydaşımız, zorla toplama kamplarında alıkonulmakta ve 'yeniden eğitim' adı altında dini ve kültürel baskılara tabi tutulmaktadır. Müslüman soydaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirmeleri engellenmekte, ibadethaneleri yıkılmaktadır. Bu şekilde, işkence, tecavüz, kısırlaştırma, İslamiyet'in zorla terk ettirilmesi gibi uygulamaları ile alenen insanlığa karşı suç işleyen Çin yönetimi, toplama kamplarının ve kamplardaki uygulamaların uluslararası bağımsız bir heyet tarafından denetlenmesine izin vermemektedir. ABD, İngiltere, Kanada başta olmak üzere AB ile BM üyesi 39 ülke Uygurlar ile birlikte diğer Türk ve Müslüman halkların gördükleri zulme karşı Çin'e tepki gösterip çeşitli yaptırımlar uygularken, Türkiye'nin de bu uluslararası girişimlere aktif destek vermesi ve hatta öncülük etmesi beklenmektedir. Soydaşlarımız, bu sorunun BM'nin gündemine taşınmasını beklemektedirler. Çin'in soydaşlarımıza karşı yaptığı mezalimin karşısında durmaya ve bu vahşi politika son buluncaya kadar Uygur Türklerinin ve diğer soydaşlarımızın mücadelesine destek verip sesleri olmaya devam edeceğimizi beyan ederiz."

Mezitli Belediye Meclisi üyelerine gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür eden Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitli Belediye Meclisine üye arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi dünyanın neresinde olursa olsun insanlığa karşı yapılan zulme, yanlış uygulamalara tavrını koymaya devam etmektedir. Çin'in gerekçesi ne olursa olsun uyguladığı zulmü kabul etmemiz mümkün değildir. Seslerini duyurmayanların sesi olmak bizlerin her zaman en büyük görevi olmalıdır" dedi. - MERSİN

Mezitli Belediye Meclisi, Uygur Türklerine zulüm yapan Çin'i kınadı
Mezitli Belediye Meclisi, Uygur Türklerine zulüm yapan Çin'i kınadı

Çin Halk Cumhuriyeti, Mezitli, Mersin, Uygur, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mezitli Belediye Meclisi, Uygur Türklerine zulüm yapan Çin'i kınadı - Son Dakika


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