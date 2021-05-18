Mezitli Belediyesi, 19 Mayıs'ı konvoy ve gösterilerle kutlayacak - Son Dakika

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını düzenleyecekleri konvoy ve gösterilerle kutlayarak, halka bu sevinci yaşatacaklarını bildirdi.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'nci yıl dönümü olan 19 Mayıs dolayısıyla açıklama yaptı. Mezitli'de bayram coşkusunu her zaman olduğu gibi büyük coşkuyla kutlayacaklarını ifade eden Başkan Tarhan, "Pandemi nedeniyle halkımızla büyük coşkulu törenlerle yürüyüşlerle kutlayamasak da oluşturacağımız konvoy ve gösterilerle halkımıza bu sevinci yaşatacağız" dedi.

Atatürk sevgisini ve ona olan özlemi hep bir ağızdan daha coşkulu haykıracaklarını vurgulayan Tarhan, "102 yıl önce Mustafa Kemal, kuruluş ve kurtuluş mücadelesini başlatıyordu. Bizler de onun izinden gidiyoruz. Belki el ele olamayacağız ama biz konvoyumuzda, halkımız balkon ve pencerelerinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Gençliğin, Atatürk ilkeleri ve cumhuriyete sahip çıkması gerektiğini belirten Tarhan, şöyle devam etti: " Türkiye'yi karanlık emellerine kimse alet edemeyecek. Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerine her türlü ortamda sahip çıkacağız, gençlerimiz de dimdik duracaklardır. Atatürk'e verdikleri söz lafta kalmayacak, gençlerimiz Türkiye'ye sahip çıkacaklardır. Tüm halkımızın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." - MERSİN