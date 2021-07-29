Mezitli Belediyesi, 7 ülkeden gençleri ağırlıyor - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, 7 ülkeden gelen gençleri, Mutlu Yaşam Köyünde ağırlıyor. Yabancı gençlere, Mezitlili gönüllü gençler eşlik ediyor.

Her yıl farklı kıtalar ve milletlerden onlarca genci Mezitli'de misafir eden Mezitli Belediyesi, bu yıl da geleneğini sürdürüyor. Mezitli Belediyesi tarafından AIESEC ve Değer Akademi Okulları iş birliği ile Mezitli'de Mutlu Yaşam Köyü Uluslararası Gençlik Deneyim ve Gönüllülük Merkezi Yaz Etkinlikleri başladı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 hafta boyunca sürecek etkinliklerde Litvanya, Kazakistan, Kolombiya, Ukrayna, Sırbistan, Rusya ve Portekiz'den gelen 15 katılımcının yanı sıra 6 Mezitlili gönüllü genç yer alıyor. 10-15 yaşları arasındaki gençler, etkinliklerde güzel zamanlar geçirirken, sürdürülebilir kalkınma amaçları ve gönüllülük kavramını oyunlar ve farklı aktivitelerle İngilizce pratik yaparak deneyimliyorlar. Gençler kamp süresi boyunca farklı dillerin öğrenimi konusunda önemli derecede avantaj yakalıyorlar.

Mezitli Belediyesinin konuğu olarak farklı ülkelerden gelen gençleri bir kez daha ağırlıyor olmaktan mutlu olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitli Belediyesi olarak farklı kültürlerin kaynaşması, aynı zamanda bunun gençlerimiz için kişisel gelişim avantajına dönüştürülmesi için bu yıl da yabancı gençlerimizi Mezitli'de ağırlıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Konuklarımız, Türk kültürünü tanımak açısından farklı bir buluşma sağladılar. Aynı zamanda farklı dillerle ilgili önemli deneyimler kazandılar. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Mutlu Yaşam Köyü Uluslararası Gençlik Deneyim ve Gönüllülük Merkezinde gençlerimizi ağırlıyoruz. Burada çok güzel zaman geçiriyorlar. 6 haftanın sonunda çok sıkı dostlukların kurulduğuna hep birlikte şahit olacağız. İnanıyorum ki, burada oluşan bağ uzun yıllar devam edecek ve görüşmeye devam edecekler" dedi. - MERSİN