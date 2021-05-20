Mezitli Belediyesi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı - Son Dakika

Mezitli Belediyesi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı

20.05.2021 16:44
Mezitli Belediyesi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı, System.String[]

Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarına büyük önem veren ve tüm bireylerin konumunun güçlendirilmesi için hizmet sunan Mezitli Belediyesi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarına büyük önem veren ve tüm bireylerin konumunun güçlendirilmesi için hizmet sunan Mezitli Belediyesi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından 2005 yılında imzaya açılan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı, Avrupa'daki yerel ve bölgesel yönetimlerin, yetkilerini kullanmak ve ortaklıklar oluşturmak suretiyle vatandaşları için daha fazla eşitliği hayata geçirme görevi edinmelerini amaçlıyor.

Mayıs Ayı Olağan toplantısı için bir araya gelen Mezitli Belediye Meclisi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nın Mezitli Belediyesi tarafından imzalanmasını oy birliği ile kabul etti ve Başkan Neşet Tarhan'a imza yetkisi vererek eşitlik yolunda oldukça önemli bir adım attı. Ayrıca Nisan 2021'de gerçekleştirilen toplantıda, 2022 yılı bütçesinin cinsiyet eşitliğini gözeterek hazırlanması yönünde oy birliğiyle karar alan Mezitli Belediye Meclisi ve Belediye Başkanı Neşet Tarhan, iki yıllık süreç içerisinde Yerel Eşitlik Eylem Planının da uygulamaya konulacağını belirtti.

"Tüm plan, uygulama ve hizmetlerimizi toplumsal cinsiyet eşitliği odağında yapacağız"

2022 yılı bütçesinin toplumsal cinsiyete duyarlı bir şekilde hazırlanması yönünde alınan kararın ve Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nın imzalanmasının önemini vurgulayan Başkan Tarhan, "Geçtiğimiz meclis toplantısında Türkiye'de bir ilk olan belediye bütçesini hazırlarken ülkemizde cinsiyete duyarlı bütçe hazırlayan öncü belediyeler arasında yerimizi almıştık. Şimdi de tüm plan, uygulama ve hizmetlerimizi toplumsal cinsiyet eşitliği odağında yapacağız. Zaten bu konuda Türkiye'de örnek belediyelerden bir tanesiyiz. Belediye çalışanlarımıza ve idari kadrolarımıza bakarsanız kadın yöneticilerin sayısının erkeklerden daha fazla olduğunu görebilirsiniz. Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'na imza atarak bunu bir program dahilinde gerçekleştirmeye başlamamızın ardından kısa sürede bu alanda çok önemli çalışmalara imza atacağız. Belediye meclis üyelerimiz de oy birliği ile karar alarak bizlere büyük destek sağlamışlardır. Tüm meclis üyelerimize ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Mezitli Belediye Meclisinin eşitlik konusunda önemli kararlara imza attığı bu toplantılarda hem bütçe hazırlıklarında hem de planlar ortaya konulurken toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten Başkan Tarhan'a özellikle meclisin kadın üyeleri teşekkür ettiler. - MERSİN

Mezitli Belediyesi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı
Mezitli Belediyesi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı
Mezitli Belediyesi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı

Neşet Tarhan, Eşitlik, Mezitli, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mezitli Belediyesi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı - Son Dakika


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