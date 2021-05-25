Mezitli Belediyesi, 'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı - Son Dakika

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, mayıs ayı olağan meclisinde imzalanması oy birliğiyle kabul edilen Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı"nı imzaladı. Mezitli Belediyesi, şartı imzalayarak, Mezitli kenti özelinde 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' hazırlayıp yürürlüğe koymayı ve tüm birimlerinde eşitlikçi kamu hizmeti sunmayı taahhüt etti.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tarhan, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyinin (CEMR) 2005 yılında imzaya açtığı Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartını imzaladı. Mezitli Belediyesi, CEMR tarafından, Avrupa'daki yerel ve bölgesel yönetimlerin, yetkilerini kullanmak ve ortaklıklar oluşturmak suretiyle vatandaşları için daha fazla eşitliği hayata geçirme görevini edinmeleri amacıyla hazırlanan "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı"na imza atan 32'nci belediye oldu.

Mezitli Belediyesi, imzaladığı bu şartla iki yıl içerisinde eylem planını yürürlüğe koymayı taahhüt altına aldı. Söz konusu eylem planı, imzacı tarafın taahhütlerini yürürlüğe koyabilmesi için gerekli bir öncelik, tedbir ve kaynakların yanı sıra planın uygulanmasına yönelik takvimi ortaya koyuyor. Geniş katılımlı bir istişare süreci yürütülerek hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında, yapılan uygulamalar ve sağlanan ilerleme raporlanarak, kamuoyuna düzenli olarak bilgilendirme yapılacak.

Mecliste ayrıca 2022 yılı bütçesi oluşturulurken, "Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme" kararı alındığını hatırlatan Başkan Tarhan, "Nisan ayı meclis toplantısında alınan kararla ülkemizde cinsiyete duyarlı bütçe hazırlayan öncü belediyeler arasında yerimizi almıştık. Şimdi de Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartını imzaladık. Bu imza ile tüm uygulamalarımızda toplumsal cinsiyete duyarlı ve eşitlikçi hizmet sunulması yönünde çalışma yapacağız. Zaten bu konuda Türkiye'de örnek belediyelerden biriyiz. Belediye çalışanlarımıza, idari kadrolarımıza dahi bakarsanız kadın yöneticilerin sayısının erkeklerden daha fazla olduğunu görebilirsiniz. Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartını imzalamamızın ardından belirlenen program dahilinde çalışmalarımızı gerçekleştirmeye başlayacağız. Kısa sürede bu alanda çok önemli çalışmaları ve projeleri hayata geçireceğiz" dedi. - MERSİN