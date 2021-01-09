Mezitli Belediyesi Basın Evi açılıyor - Son Dakika

Mezitli Belediyesi Basın Evi açılıyor

09.01.2021 13:17
Mezitli Belediyesi Basın Evi açılıyor, System.String[]

Mezitli Belediyesince hayata geçirilen 'Basın Evi'nin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 11 Ocak Pazartesi günü açılacağı bildirildi.

Mezitli Belediyesince hayata geçirilen 'Basın Evi'nin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 11 Ocak Pazartesi günü açılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gazeteciler adına yapılmış olan 'Basın Evi'nde Mersinli gazeteciler toplantı ve buluşmalarını gerçekleştirebilecek, kaliteli zaman geçirecek.

24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının yıl dönümünde temeli atılarak korona virüsün etkilerine rağmen hızla tamamlanan 'Basın Evi'nde, toplantı odası, dinlenme ve aktivite alanları bulunuyor. Mezitli Deresi yanında yapılan Basın Evi, mimari yapısı, işlevi ve çevre düzenlemesi ile Mersin'de ilk olacak.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli'de bulunan muhtarlar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları gibi Mersin basınının da bir mekana ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, "Mezitli bir çok yönüyle Mersin'in merkezi olmaya başladı. Farklı sektörler çalışma merkezi olarak Mezitli'yi tercih ediyor. Gazeteci arkadaşlarımızdan yoğun olarak gelen talepler doğrultusunda bir Basın Evi yapmaya söz verdik. Mersin Gazeteciler Cemiyeti ile yaptığımız görüşmeler ışığında Mezitli Deresi kenarında bulunan mütevazı bir alanda Basın Evini yapmaya karar verdik. Cemiyet Başkanımız Kaya Tepe'nin öncülüğünde, 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının yıl dönümünde temelini atarak hızlı bir şekilde inşaatı tamamladık ve açılışını yapıyoruz. Her ne kadar gazeteciler adına yapmış olsak da bu mekan tüm Mezitlililerin gelip kaliteli zaman geçireceği bir merkez olacak. Basın mensuplarının yanı sıra Mezitlililerin de yararlanabileceği Basın Evimizi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün pandemi koşulları nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi sebebiyle ertesi günü 11 Ocak Pazartesi günü saat 11.00'de faaliyete geçiriyoruz" dedi.

Bu vesileyle tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladığını dile getiren Tarhan, "Gazetecilerimiz kaliteli zaman geçireceği sosyal bir mekana kavuşurken halkımız da Mersin basının tüm kaynaklarına tek merkezden ulaşabileceği, çayını, kahvesini yudumlarken günlük tüm yerel gazeteleri okuyabileceği çok özel bir buluşma alanı sağladık. Mezitli halkına ve Mersin basın emekçilerine armağan olsun" diye konuştu. - MERSİN

Mezitli Belediyesi Basın Evi açılıyor
Mezitli Belediyesi Basın Evi açılıyor

Gazeteciler Günü, Mezitli, Mersin, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi Basın Evi açılıyor - Son Dakika


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