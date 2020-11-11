Mezitli Belediyesi Basın Evi bu ay sonu tamamlanıyor - Son Dakika

Mezitli Belediyesi Basın Evi bu ay sonu tamamlanıyor

11.11.2020 10:31
Mezitli Belediyesi Basın Evi bu ay sonu tamamlanıyor, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve Mersinli gazetecilerin toplantı ve buluşmalarını gerçekleştirebilecekleri Basın Evinde son aşamaya gelindiği bildirildi.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve Mersinli gazetecilerin toplantı ve buluşmalarını gerçekleştirebilecekleri Basın Evinde son aşamaya gelindiği bildirildi. Basın Evinin bu ayın sonlarına doğru tamamlanacağı belirtildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Basın Evinin kaba inşaatı tamamlanarak peyzaj ve düzenleme çalışmalarına geçildi. 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının yıl dönümünde temeli atılarak, korona virüsünün etkilerine rağmen hızla tamamlanan Basın Evinde, toplantı odası, dinlenme ve aktivite alanları bulunuyor. Mezitli Deresi yanında yapılan Basın Evi, mimari yapısı, işlevi ve çevre düzenlemesi ile Mersin'de ilk olacak. Basın Evinin başka bir özelliği de sadece gazetecilerin değil, tüm Mezitlililerin kullanacağı sosyal bir mekAn olması.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli'de bulunan muhtarlar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları gibi Mersin basınının da bir mekana ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, "Mezitli bir çok yönüyle Mersin'in merkezi olmaya başladı. Farklı sektörler çalışma merkezi olarak Mezitli'yi tercih ediyor. Gazeteci arkadaşlarımızdan yoğun olarak gelen talepler doğrultusunda bir Basın Evi yapmaya söz verdik. Mersin Gazeteciler Cemiyeti ile yaptığımız görüşmeler ışığında Mezitli Deresi kenarında bulunan mütevazı bir alanda Basın Evini yapmaya karar verdik. Cemiyet Başkanımız Kaya Tepe'nin öncülüğünde, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının yıl dönümünde temelini atarak hızlı bir şekilde inşaatı tamamlama aşamasına getirdik. Her ne kadar gazeteciler adına yapmış olsak da bu mekan tüm Mezitlililerin gelip kaliteli zaman geçireceği bir merkez olacak. Basın mensuplarının yanı sıra Mezitlililerin de yararlanabileceği Basın Evimizi özel bir günde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz" dedi. - MERSİN

Mezitli Belediyesi Basın Evi bu ay sonu tamamlanıyor
Mezitli Belediyesi Basın Evi bu ay sonu tamamlanıyor
Mezitli Belediyesi Basın Evi bu ay sonu tamamlanıyor
Mezitli Belediyesi Basın Evi bu ay sonu tamamlanıyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi Basın Evi bu ay sonu tamamlanıyor - Son Dakika


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