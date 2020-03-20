Mezitli Belediyesi, Belediye İş Sendikasıyla toplu sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi, Belediye İş Sendikasıyla toplu sözleşme imzaladı - Son Dakika

Mezitli Belediyesi, Belediye İş Sendikasıyla toplu sözleşme imzaladı

6 saat önce

Mezitli Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı.

Mezitli Belediyesi, Belediye İş Sendikasıyla toplu sözleşme imzaladı, System.String[]

Mezitli Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı. İmzalanan toplu sözleşmeyle, 1 Mart 2020-28 Şubat 2021 tarihleri arasında çalışanların maaşlarında ve sosyal haklarında iyileştirme yapıldı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplu iş sözleşmesi Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Belediye-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Ali Sönmez arasında imzalandı. Sözleşme ile çalışanlara çocuk, yemek, okul, aile, yakacak, bayram, giyim, doğum, ölüm, afet yardımları, ücret ve kıdem zamları konusunda anlaşma sağlanmış oldu.

İmza töreninde konuşan Ali Sönmez, çalışanların haklarını alabilmeleri konusunda gösterdiği hassasiyet dolayısıyla Başkan Tarhan'a teşekkür ederek, "Başkanımıza en az bizim kadar hassas davranarak çalışanımıza böylesi bir imkan sağladığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Elimizden geldiğince biz de Başkanımız Neşet Tarhan da çalışanlarımıza en yüksek fiyat artışını vermeye çalıştık. Hepimiz asgari müşterekte birleşerek bu rakama ulaştık. Başkanımız çalışandan yana olduğunu bu sözleşme ile bir kez daha gösterdi. Sözleşmemiz, çalışan arkadaşlarımız arasında da büyük sevinçle karşılandı. Başkanımızın her zaman olduğu gibi ileriki dönemlerde ekonomik girdilerde artış yaşanması halinde bu fiyatları yeniden güncelleyeceğine inancımız tamdır" dedi.

Belediye olarak yakalanan başarıda en büyük payın çalışanlara ait olduğunun altını çizen Başkan Tarhan ise "Biz çalışanımızın her zaman en iyisini alması gerektiğine inanıyoruz. Her yıl yaptığımız bu sözleşmedeki verilen rakamlara bağlı kalmadan çalışanımıza hep daha fazlasını verdik. Bu sözleşmede de elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık. İmar yasasında yapılan değişikliklerin olumsuz etkisinin yanında, başta belediye hizmet binamız, amfi tiyatromuz, Kültür Merkezimiz olmak üzere imza attığımız dev projelerimiz nedeniyle maliyetlerde yaşanan artışı da göz önüne alarak verebileceğimiz en yüksek ücreti vermek istedik. Çalışanlarımıza önemli bir oranda verdiğimiz zammın yanı sıra sosyal haklarını da iyileştirdik" diye konuştu. - MERSİN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:46 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
10:58
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı         
09:53
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti         
00:58
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri         
23:10
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 19:16:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mezitli Belediyesi, Belediye İş Sendikasıyla toplu sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]