Son Dakika Haberleri: Mezitli Belediyesi Çalışanlarından Kök Hücre Bağışı

Mezitli Belediyesi Çalışanlarından Kök Hücre Bağışı

47 dakika önce

Mezitli Belediyesi çalışanları, Kızılay'ın başlattığı kan ve kök hücre bağışı kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundu.

Mezitli Belediyesi Çalışanlarından Kök Hücre Bağışı, System.String[]
Mezitli Belediyesi çalışanları, Kızılay'ın başlattığı kan ve kök hücre bağışı kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundu.

Mezitli Belediyesi zemin katında oluşturulan alanda kan vermek için sıraya giren belediye çalışanları, bağışta bulunmak için uzun kuyruklar oluşturarak kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Belediyeye gelen vatandaşlar da kampanya çerçevesinde kan verdi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kan veren personel ve vatandaşları ziyaret ederek duyarlılıkları için teşekkür etti. Tüm Mezitlilileri kampanyaya destek olmaya çağıran Tarhan, toplumun dayanışma ruhunun bu kampanya ile daha iyi anlaşıldığını söyledi. Tarhan, "Günümüzde en önemli tedavi yöntemlerinden birisi olan kök hücre tedavisi ile organların yenilenmesi mümkün hale geldi. Maalesef hala ülkemizde az kullanılan bir yöntem. Bunun en büyük nedeni de aslında kolay bir yöntem olmasına karşın tam olarak bilinemiyor olmasıdır. Bugün belediyemizde Kızılay ile ortak olarak böyle bir etkinlik yaptık. Vatandaşlarımız diledikleri zaman Kızılay bağış noktalarına giderek bağışta bulunabilirler. Vereceğimiz üç tüp kanla bir insana hayat verebiliriz. Mezitli halkı bu konuda çok duyarlı. Bugün yaptığımız etkinliğe personelimiz ve vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Burada oluşturduğumuz farkındalığın tüm toplumumuza yayılmasını diliyoruz" dedi.

Kan veren belediye personeli ve vatandaşlara soda ve kurabiye ikram edildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:33 Kaynak: İHA

Kızılay, Mezitli, Güncel
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