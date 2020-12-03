Mezitli Belediyesi, Engelsiz Kafenin yapımına başladı - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal faaliyetlerde bulunabileceği Engelsiz Kafenin yapımına başladı. Engelli grupları için bir araya gelerek kaliteli zaman geçirebilecekleri, aynı zamanda sosyal faaliyetlere katılabilecekleri şekilde planlanan Engelsiz Kafenin yılbaşından sonra faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Engelsiz Kafe ile ilgili açıklama yaparak, bilgi verdi. Kafenin, günümüzün en modern teknikleriyle portatif olarak kolaylıkla sökülebilen malzemelerden üretildiğini belirten Başkan Tarhan, "Engellilerimizi bir araya getirecek ve sosyal paylaşımlarını artıracak şekilde Menderes Mahallemizde bulunan Okçuluk Okulu yanında Engelsiz Kafemizin inşaatına başladık. Korona virüs tedbirleri kapsamında kullanılamayacağı için yılbaşı itibariyle faaliyete geçirmeyi planladık. Çevre düzenlemesi ve engellilerimizin hayatını kolaylaştırıcı yapısıyla çok özel bir kafe olacak" diye konuştu.

Mezitlililerin yaşadığı kentten mutlu olması için çalıştıklarını dile getiren Tarhan, "Engelsiz ve ulaşılabilir bir Mezitli için çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için projeler üretiyor; Mezitli'ye Engelsiz Kafeyi kazandırıyoruz. Aydınlık yüzlü insanların yaşadığı mutlu bir kent oluşturmaya çalışırken engellilerimizi de ihmal etmedik. Tüm birimlerimizde, kamuya açık alanlarda, yol ve kaldırımlarda önlerindeki engelleri kaldırmak amacıyla özel çalışmalar yaparken, kaliteli zaman geçirecekleri, sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri bir buluşma mekanı için harekete geçtik. Engellilerimiz hem kendilerini ifade edebilecekleri sosyal bir mekana hem de üretimde bulunarak gelir kazanabilecekleri bir alana sahip olacaklar. Engelsiz Kafemizin çevre düzenlemesi ve iç mekanları engellilerin rahat kullanımı için tasarlandı. Korona virüs salgınının sona ermesiyle birlikte engellilerimiz buralarda çok özel üretimlerde bulunacaklar" dedi. - MERSİN