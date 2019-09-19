Son Dakika Haberleri: Mezitli Belediyesi Hayvan Mezarlığı büyük ilgi görüyor
Son Dakika Güncel Haber

Mezitli Belediyesi Hayvan Mezarlığı büyük ilgi görüyor

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi'nin hayvan severlerin talepleri üzerine oluşturduğu Hayvan Mezarlığı yoğun ilgi görüyor.

Mezitli Belediyesi Hayvan Mezarlığı büyük ilgi görüyor, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi'nin hayvan severlerin talepleri üzerine oluşturduğu Hayvan Mezarlığı yoğun ilgi görüyor. Can dostlarını kaybeden hayvan severler, dostlarını Hayvan Mezarlığında toprağa vermekle kalmayıp mezar taşı da yaptırıyor.


Yaşamlarının bir bölümünü birlikte geçirdikleri hayvan dostlarına son görevlerini yapmak isteyen hayvan severler için önemli bir fırsat sunan Mezitli Belediyesi tarafından hazırlanan Hayvan Mezarlığı büyük ilgi görüyor. Yaşamını kaybeden dostlarının mezarlarını ziyaret ederek anma fırsatı bulan hayvan severler, Badi, Rıfkı, Desi, Deyzi, Romeo, Mira, İpeğim ismini verdikleri dostları için yaptırdıkları mezar taşlarına da sevgilerini ifade eden yazılar yazdırıyor.


Kuyuluk bölgesinde Orman Bölge Müdürlüğünden alınan arazide açılan hayvan mezarlığına can dostlarını koyan hayvan severler, onların anılarını yaşatmak adına mezar taşlarına da ilginç ibareler yazdırıyor. Desi'nin sahibi, mermer taşa resmiyle birlikte 'Gülen yüzüm ölene kadar seveceğim seni' yazdırırken, Rıfkı'nın sahibi de çerçeveli büyük boy resmini yerleştirdi. İpeğim'in sahibi 'Her zaman kalbimdesin' yazdırdı, Romeo'nun sahibi de mermere kedisinin resmini çizdirdi.


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptığı açıklamada, hayvanların yaşam haklarına saygı duyan, onları seven, her zaman koruyan ve yanlarında olan bir belediye olduklarını ifade etti. Tarhan, "Sokakta yaşayan dostlarımız için tüm parklarımızda ve talep edilen bölgelerde kedi ve köpek evleri oluşturuyoruz. Bu denli sevdiğimiz dostlarımızı, yaşamlarını yitirmeleri sonrasında da sahipsiz bırakamazdık. İnsanların çok sevdikleri hayvanlarını kaybettiklerinde gizli şekilde bahçelerine, park ve ormanlara gömdüklerine tanık oluyoruz. Hayvan dostlarını kaybedenlerin büyük bir acı içerisine düştüklerini görerek, onların anılarını yaşatabilmesi için fırsat oluşturmak istedik. Sevgili dostları öldüğü zaman yerinin belli olması ile zaman zaman ziyaret edecekleri bir yerin varlığı ile teselli olabilirler. Özel günlerde ve hafta sonları ziyaret edip, sevgili dostlarını anabilirler" dedi.


Başkan Tarhan, mezarlıktan yararlanmak isteyen vatandaşların Mezitli Belediyesi Halkla İlişkiler birimine başvuru yapmaları gerektiği bilgisini de verdi. - MERSİN

Mezitli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Sıla Gençoğlu, yıllardır birlikte çalıştığı Efe Bahadır ile yollarını ayırdıklarını duyurdu
Son dakika: Türkiye'den Rum Kesimi'ne Doğu Akdeniz uyarısı Kılıçdaroğlu'ndan "2023'te Cumhurbaşkanlığı adayıyım" diyen İnce hakkında ilk açıklama: Şu anda bizim gündemimizde değil Son dakika: Motorine 15 kuruş indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 18:24:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mezitli Belediyesi Hayvan Mezarlığı büyük ilgi görüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]