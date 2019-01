Mezitli Belediyesi, Her Cuma Sabah Namazı Sonrası Çorba Dağıtıyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, her hafta Cuma günleri sabah namazının ardından camiden çıkan vatandaşlara sıcak çorba dağıtmaya başladı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, her hafta Cuma günleri sabah namazının ardından camiden çıkan vatandaşlara sıcak çorba dağıtmaya başladı.



Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, başlatılan yeni uygulama ile sabah namazı sonrası her Cuma farklı bir camide, sabah namazı çıkışında cemaate çorba dağıtılıyor. Atatürk, Merkez ve Viranşehir mahallelerinde başlatılan sabah namazında çorba dağıtımı, cami cemaatince memnuniyetle karşılanıyor. Mezitli Müftülüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen dağıtıma yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, özellikle havaların soğuk olduğu günlerde sıcak bir tas çorba ile ısınmalarını sağlayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a teşekkürlerini ilettiler. Vatandaşlar, "Namaz çıkışı başkanımızın bu sürprizi bizi son derece mutlu etti. Sıcak çorba ve ekmeklerimizi dağıttılar. Soğuk havada sıcak bir çorba çok güzel oluyor. Allah razı olsun" dediler.



Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Tarhan, imkanları ölçüsünde Mezitli'de yaşayan her vatandaşa ulaşmak istediklerini ifade ederek, "Mezitli Müftülüğümüzle uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Belediyemizde kendilerini konuk ettik ve aylık toplantılarını belediye meclis salonunda gerçekleştirdiler. Kendilerine sunduğumuz, soğuk kış günlerinde sabah namazı çıkışında çorba dağıtımı fikrimizi de olumlu şekilde karşıladılar. Bir aydır her hafta bir mahalle camimizde çorba dağıtımı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve namaz sonrası yaptıkları dualar son derece anlamlı ve eşsiz. Havaların soğuk gittiği kış mevsimi boyunca bu uygulamamız devam edecek" dedi. - MERSİN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sokaktan Topladığı Koli Bağlarından Pazar Çantası Yapıyor

Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı

3 Hamile Yankesici Kardeş Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi

Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi