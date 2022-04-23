Mezitli Belediyesi, İhtiyaç Sahipleri İçin "Halk Bahçesi" Projesini Hayata Geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mezitli Belediyesi, İhtiyaç Sahipleri İçin "Halk Bahçesi" Projesini Hayata Geçiriyor

23.04.2022 11:16

Mezitli Belediyesi, gıda fiyatlarında yaşanan aşırı artış üzerine ihtiyaç sahibi vatandaşlar için harekete geçti. "Halk Bahçesi" projesi ile Mezitli’nin farklı bölgelerinde belediyeye ait boş alanlarda tarımsal üretim yapılacak ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz olarak almaları sağlanacak.

Mezitli Belediyesi, gıda fiyatlarında yaşanan aşırı artış üzerine ihtiyaç sahibi vatandaşlar için harekete geçti. "Halk Bahçesi" projesi ile Mezitli'nin farklı bölgelerinde belediyeye ait boş alanlarda tarımsal üretim yapılacak ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz olarak almaları sağlanacak.

Uygulama ilk olarak Mezitli Belediyesi Çocuk Hobi Bahçesi yanında bulunan 1 dönümlük alanda başladı. Belediye çalışanları, alanda, domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, roka, maydanoz nane gibi sebze ve yeşillikler dikildiği bir bahçe oluşturdu. Sulanması ve bakımı belediye çalışanları tarafından düzenli olarak yapılacak bahçede ürünler yetişmeye başladığı zaman vatandaşların ücretsiz olarak ihtiyacı kadarını toplaması sağlanacak.

Benzeri projeleri yurtdışında görerek Türkiye'de de uygulamak istediklerini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitli, yardımsever, iyi insanların yaşadığı bir kent olma özelliğini her zaman göstermiştir. Son dönemde özellikle gıda ürünlerinde yaşanan aşırı artışla vatandaşlarımıza bir nebze de olsa destek olabilmek adına yurtdışına yaptığım ziyaretlerde benzerlerini gördüğüm bir uygulamayı hayata geçirdik. İlk olarak çalışanlarımız tarafından 1 dönümlük arazide domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, roka, maydanoz nane gibi sebze ve yeşillikler dikildiği bir bahçe oluşturduk. Bakımını sulamasını yaparak ihtiyaç sahipleri için hazır hale getireceğiz" dedi.

Mezitli'de yaşayan hiçbir vatandaşın gıda maddelerine ulaşamama gibi bir sorun yaşamaması, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için tüm tedbirleri aldıklarının da altını çizen Başkan Tarhan, "Projemizi önümüzdeki günlerde daha da geliştirerek, parkların köşelerinde, kaldırım kenarlarında kısacası bulduğumuz her alana dikimler yaparak daha fazla vatandaşımıza ulaşmaya çalışacağız. Belirli dönemlerde takviye desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofrasına AŞ sağlayacağız" diye konuştu.

Mezitli Belediyesi, İhtiyaç Sahipleri İçin Halk Bahçesi Projesini Hayata Geçiriyor
Mezitli Belediyesi, İhtiyaç Sahipleri İçin Halk Bahçesi Projesini Hayata Geçiriyor
Mezitli Belediyesi, İhtiyaç Sahipleri İçin Halk Bahçesi Projesini Hayata Geçiriyor
Mezitli Belediyesi, İhtiyaç Sahipleri İçin Halk Bahçesi Projesini Hayata Geçiriyor

YORUMLAR
500
23 Nisan'da iç karartan tablo: Türkiye çocuk yoksulluğunda zirvede 23 Nisan'da iç karartan tablo: Türkiye çocuk yoksulluğunda zirvede Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Açıklaması Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Açıklaması

Domates, Çocuk, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi, İhtiyaç Sahipleri İçin 'Halk Bahçesi' Projesini Hayata Geçiriyor - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Zeytinburnu'nda boks maçı gibi yol verme kavgası
11:20 Manchester City'de oynayan İlkay Gündoğan'dan Türkiye açıklaması
11:16 23 Nisan'da iç karartan tablo: Türkiye çocuk yoksulluğunda zirvede
11:13 İbn-i Sina'nın dilden dile dolaşan müthiş deneyi! İki kuzuyu aynı kafese koydu, sonrası inanılmaz
10:56 Doğum gününü kutladılar: 6 yaşındaki çocuk birkaç saat sonra hayatını kaybetti
10:54 Masumlar Apartmanı'ndan mayıs ayında final kararı
10:51 BTP Genel Başkanı Baş'tan Karamollaoğlu'na: Doğru mu Temel amca?
10:49 Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı: Raketi tutuşu dikkat çekti
10:47 Bakan sayı daha az dedi ama Kılıçdaroğlu haklı çıktı: Halkın yüzde 57'si elektrik faturasını zorlanarak ödüyor
10:38 Eşi boşanmak isteyince kayınpederine pusu kurup öldürmeye çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 11:35:44. #1.11#
SON DAKİKA: Mezitli Belediyesi, İhtiyaç Sahipleri İçin "Halk Bahçesi" Projesini Hayata Geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement