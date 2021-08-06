Mezitli Belediyesi, ikinci balık pazarını açıyor

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, balık satışının yanı sıra pişirme ve yeme hizmetlerinin de verileceği ikinci balık pazarını açıyor.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan vatandaşların deniz ürünlerine en yakın noktada ulaşabildikleri, satışın yanı sıra pişirim ve sunum hizmeti de verilen Mezitli Belediyesi Balık Pazarının gördüğü yoğun ilgi üzerine ikinci balık pazarının Akdeniz Mahallesinde yapılmasına karar verildi. Mezitli Belediyesi ekipleri, Akdeniz Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde açılacak balık pazarı için çalışmalara başladı. Balık pazarında, balık satışının yanı sıra pişirim ve ikram bölümleri için de hazırlık yapılıyor.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin ikinci balık pazarının yapılacağı Akdeniz Mahallesinde oturan vatandaşlar, deniz ürünlerine artık daha yakından ulaşabileceklerini belirterek, Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a teşekkürlerini ilettiler. 4 yıl öncesine kadar balık almak için Mersin merkeze gitmek zorunda kaldıklarına dikkat çeken vatandaşlar, "4 yıl önce Viranşehir Mahallesinde Mezitli Belediyesi Emekli Evinin yanında açılan balık pazarı ile deniz ürünlerine daha rahat ulaşabiliyoruz. Ancak, şimdi yeni balık pazarı ile daha da yakınlaştık. Artık tezgahtan taze şekilde alıp kızarttırdığımız balıkları sıcak sıcak evimizde tüketebileceğiz" dediler.

Toplumsal sağlık açısından deniz ürünleri tüketiminin son derece önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Tarhan, "Balığın Mezitli'de yaşayan vatandaşlarımızın sofralarına daha fazla girmesi için Mezitli Belediyesi Balık Pazarı hizmete girdi. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun ilgi üzerine ikinci balık pazarımızı Akdeniz Mahallemizde açıyoruz. Özellikle bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızdan yoğun talep geliyordu. Mahalle muhtarımızla yaptığımız görüşmeler sonrası bu yeri uygun bulduk ve kısa sürede hizmete girmesini sağlayacağız. Artık Mezitli'nin bu bölgesinde bulunan mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız da balığa rahat ulaşabilecekler" diye konuştu. - MERSİN