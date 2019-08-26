Son Dakika Haberleri: Mezitli Belediyesi ile İçel Anadolu Lisesi arasında işbirliği protokolü
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Mezitli Belediyesi ile İçel Anadolu Lisesi arasında işbirliği protokolü

1 saat önce

Mezitli Belediyesi ile İçel Anadolu Lisesi arasında eğitim dönemi boyunca ortak çalışma yapmak üzere işbirliği protokolü imzalandı.

Mezitli Belediyesi ile İçel Anadolu Lisesi arasında işbirliği protokolü, System.String[]

Mezitli Belediyesi ile İçel Anadolu Lisesi arasında eğitim dönemi boyunca ortak çalışma yapmak üzere işbirliği protokolü imzalandı.


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve İçel Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Ada arasında imzalanan protokol uyarınca, okulda yapılacak etkinlikler ve eğitim programlarında işbirliği yapılacak.


Düzenledikleri tüm sosyal projelerde ve törenlerde başkanımızı yanlarında bulmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Okul Müdürü Ada, "Başkanımız her zaman eğitime büyük destek vermektedir ve eğitim gönüllüsü olarak yanımızda yer almaktadır. Biz de işbirliğimizi belirli bir programa bağlamak adına bu protokolü yapmayı istedik. Başkanımız her zamanki duyarlılığı ile bizlere kapılarını açtı" dedi.


Eğitim alanında yapılan her çalışmanın içerisinde yer almak istediklerini dile getiren Başkan Tarhan ise "Elimizden geldiği ölçüde eğitime destek vermeye gayret gösteriyoruz. İçel Anadolu Lisesi, eğitim kurumları içerisinde çok özel bir yere sahip olan önemli bir kurumumuz. Eğitim dönemi boyunca geçerli olacak protokolümüzle okulumuza vereceğimiz destek daha planlı ve programlı olacak. Birçok yönüyle ilkleri barındıran bu işbirliğimizin örnek olmasını diliyorum" diye konuştu. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:01 Kaynak: İHA
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