Mezitli Belediyesi, imar planını meclise sundu - Son Dakika

Mezitli Belediyesi, imar planını meclise sundu

09.10.2020 16:30
Mezitli Belediyesi, imar planını meclise sundu, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planlarını hazırlayarak Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sundu.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planlarını hazırlayarak Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sundu.

Toplam 4 etapta gerçekleştirilen imar planlarının kesinleşmesi ile Mezitli'de özellikle yapılaşma alanında hareketlilik başladı. Mezitli Belediye Meclisi olarak, planları önce tamamlayarak diğer belediyeler karşısında önder ve öncü olma niteliğini yakaladıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "İlçemize ait 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı çalışmalarını programlanmış şekilde etaplar halinde tamamladık. Mezitli'nin çok özel avantajları var ve yatırımcılar 4 gözle bu planları bekliyor. Burada yaşayan insanlarımızın eğitim düzeyi oldukça yüksek. İnsanlar yaşamak için Mezitli'yi tercih ediyor. Mezitli'deki nüfus artışı Mersin ve Türkiye'nin 3 katına yakın seyretmektedir. Türkiye genelinde yaşayan insanların yüzde 51'i erkek iken bu oran Mezitli'de kadınlar lehine yüzde 51 şeklinde değişiyor. Çünkü başta kadınlarımız olmak üzere herkes burada huzur içerisinde hissediyor kendini. Biz de Mezitli'de yaşayanların mutlu olmalarını istiyoruz" dedi.

Plana verdikleri katkı için belediye çalışanlarına ve meclis üyelerine de teşekkür eden Tarhan, "Çalışanlarımızla, meclis üyelerimizle birlikte yapıyoruz. Birlikte büyüyeceğiz. Sivil toplum örgütleri, Gönüllü Evlerimiz, Kadın Üretici Pazarları, her türlü meslek odaları, hayırsever iş adamlarıyla herkesi kucaklamamız gerekiyor. Bu aileyi büyüteceğiz. Büyük bir aile olacağız. Herkes katkı sunacak ve sonuçta herkes kazançlı çıkacak. Bugüne kadar bize destek veren, güvenen Mezitli halkına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Mezitli Belediyesi, imar planını meclise sundu

Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, imar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi, imar planını meclise sundu - Son Dakika

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