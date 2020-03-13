Mezitli Belediyesi'nde 'koronavirüs' tedbirleri - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi'nde 'koronavirüs' tedbirleri

6 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi bünyesindeki tüm kurslar ve vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği bağlı kuruluşların 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında kapatıldığı, hamile personele ise evde çalışma imkanı sunulduğu bildirildi.

Mezitli Belediyesi'nde 'koronavirüs' tedbirleri, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi bünyesindeki tüm kurslar ve vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği bağlı kuruluşların 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında kapatıldığı, hamile personele ise evde çalışma imkanı sunulduğu bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sağlık ekipleri, dünyada bir salgın haline gelen ve Türkiye'de de görülen 'koronavirüs' ile ilgili bilgilendirme yapıyor. Tüm etkinliklerin iptal edildiği Mezitli'de, belediye bünyesindeki kurslar, Gönüllü Evleri, Emekli Evi, Aktif Yaş Alma Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Örgü Evi, Kafe Kütüphane ve tüm kütüphaneler kapatıldı.


Zabıta ekipleri de pazar alanlarına ve alışverişin yoğun olduğu bölgelere giderek, vatandaşlara virüs hakkında hazırlanan broşürleri dağıtırken, bölgede bulunan tüm çocuk parkları, dinlenme alanları ilaçlandı. Erken saatlerde camilere giderek dezenfekte çalışması yapan ekipler, namaz kılan vatandaşlara da bilgilendirme yaptı.


Mezitli Belediyesi çalışanları da olası virüs salgınından korunmak amacıyla da bir dizi tedbiri hayata geçirdi. Belediye binasına gelenler dezenfekte edilirken, virüsten korunma yöntemleri hakkında bilgilendiriliyor. Hem hizmet almak için gelen vatandaşlara hem de çalışan personele virüs hakkında bilgi veren görevliler, ortak kullanım alanlarını da ilaçlayarak dezenfekte ediyor. Hamile olan kadınlara evde çalışma imkanı sunulan Mezitli Belediyesi'nde, olası gelişmelere karşı kriz ekibi de oluşturuldu.


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Gerekli tedbirleri almamız durumunda hiçbir virüsten korkmamıza gerek yok. Şu an Mezitli için endişe edecek bir durum yok. Vatandaşlardan talebimiz, temizlik kurallarına iyi uymaları ve yetkililerden gelen uyarıları dikkat edilerek tedbirli olmalarıdır" dedi.


Virüsün yayılmasını engellemek adına bir dizi tedbir aldıklarını ifade eden Tarhan, şöyle devam etti; "Biz de belediye olarak gereken tedbirleri alıyoruz. Her platformda korunma yöntemlerini, hijyenle, evdeki bakım ve temizliklerle ilgili yeterli bilgiler vereceğiz. Belediyemizde ve bağlı birimlerimizde gereken hijyen ve dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor." - MERSİN

Mezitli, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:33 Kaynak: İHA
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