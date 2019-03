Mezitli Belediyesi'nden Şehir Hastanesi'ne Ücretsiz Servis

Mezitli Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda Mersin Şehir Hastanesi'ne her sabah saat 07.00'de iki ayrı noktadan ücretsiz servis hizmeti sunmaya başladı.

Mersin Şehir Hastanesi'nin Mezitli ilçesine uzak olması, hastaneye gidecek vatandaşları zorlarken, esnaf ziyareti sırasında bir vatandaştan gelen talebi değerlendiren Mezitli Belediyesi Başkanı Neşet Tarhan, Şehir Hastanesi'ne ücretsiz servis hizmeti başlattı. Her sabah saat 07.00'de Mezitli Belediyesi eski ana hizmet binası ile mevcut Zabıta Müdürlüğü önünden kalkan servis aracı, hiçbir durakta durmadan vatandaşları Çağdaşkent Mahallesindeki Şehir Hastanesi'ne taşıyor. Tüm toplu taşıma araçlarının yarısı kadar bir sürede hastaneye ulaşan vatandaşlar, uygulamadan son derece memnun kaldı.



Ücretsiz servisin çok yerinde bir uygulama olduğunu ifade eden vatandaşlar, seslerini duyarak görev kapsamında olmamasına karşın ücretsiz servis hizmeti sağladığı için Başkan Tarhan'a teşekkür ettiler. Çok iyi düşünülmüş bir hizmet olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Her şey halk içinse bu servis en güzel örnektir. Her ayrıntı düşünülmüş. Devamı sağlanırsa vatandaş için büyük bir hizmet olur. Daha önce toplu taşıma ile ortalama 1,5 saatte hastaneye ulaşıyorduk. Şimdi direkt özel aracımızla gidiyormuşuz gibi hastaneye ulaşabiliyoruz. Hastalar, otobüslerde ve yollarda rezil oluyor, gelip giderken bir daha hastalanıyordu" dediler.



"Talep olduğu müddetçe devam edecek"



Başkan Tarhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden bu yana düzenledikleri halk buluşmalarında en çok talep edilen konulardan birisinin kamusal sağlık hizmetlerine ulaşma zorluğu olduğunu söyledi. Tarhan, "Biz halkçı bir belediyecilik anlayışı benimsiyoruz. Yaptığımız tüm hizmetleri halkımızın talepleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Halkımızın taleplerini daha iyi değerlendirebilme adına 5 yılda 500'ü aşkın halk buluşması gerçekleştirdik. En çok talep edilen şeylerden birisi de sağlık hizmetlerine ulaşımla ilgiliydi. Mezitli'de yaşayan vatandaşlarımız Mersin Şehir Hastanesi'nin uzak olması nedeniyle Erdemli ilçesinde bulunan devlet hastanesine gitmeyi tercih ediyordu. Mezitli bölgesine bir kamu hastanesi açılması adına yetkili kurumlarla yaptığımız görüşmeler de sonuçsuz kaldı. Önce arsa tahsisi yapıldı sonra yatırım beklemeye alındı. Biz de geçici bir çözüm olarak sabahları saat 07.00'de ücretsiz servis koyduk. Servisimiz talep olduğu müddetçe devam edecek. Vatandaşımızın talepleri doğrultusunda önümüzdeki süreç için başka çözüm yolları üretebiliriz" dedi. - MERSİN

