Mezitli Belediyesi'nin billboardlarına çirkin saldırı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nin hizmetlerinin duyurulduğu afişler kimliği belirsiz kişilerce yırtıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üzerlerinde Mezitli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen spor ve sanat kurslarına davetin yer aldığı billboardlara yapılan saldırılar, vatandaşların ihbarı ile ortaya çıktı. Belediyeyi arayarak saldırı hakkında bilgi veren vatandaşlar, "Yürüyüş yaparken yırtılmış afişleri görünce moralimiz bozuldu. Bunun nedenini anlayamıyoruz. Sorumluların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Kardeşçe ve huzur içerisinde yaşadığımız kentimizde bu tür saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir" dediler.



Hiç bir siyasi amaç taşımayan ve sadece belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde halka açık kursların tanıtıldığı billboardlara yapılan saldırıların düşündürücü olduğunu söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Sadece vatandaşlarımızı kültürel, sanatsal hayata ve aktif yaşama dahil etmeyi amaçlayan kurslar hakkında bilgilendiren billboardlara saldırılar bizi son derece üzmekle birlikte, asla çalışma ve üretme şevkimizden alıkoyamayacaktır. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, size yapılan hizmetlere ve kamu malına yapılan bu saldırılara izin vermemeleridir" dedi. - MERSİN