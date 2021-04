MERSİN Mezitli Belediyesi, otizmli bireylerin dünyasını kısa filmle anlattı - Son Dakika

Mezitli Belediyesi, otizmli bireylerin dünyasını kısa filmle anlattı

MERSİN'de Mezitli Belediyesi'nin yapımcılığını üstlendiği 'Benim Dünyam' isimli kısa filmle, otizmli çocukları olan ailelerin yaşadıkları anlatıldı. Başkanı Neşet Tarhan, otizmli bireylere farkındalık oluşturmak amacıyla projeye imza attıklarını söyledi.

Filmin galasına İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Anne Jülide Güzel ve 17 yaşındaki Mert'in doğumundan bu güne kadar yaşadıkları, toplumun bakış açısı, dezavantajlıların yaşadıkları zorlukların anlatıldığı kısa filmde otizmli bireylerin ne denli büyük işler başardığı örnekleriyle gösterildi. Film gösteriminin ardından Mert ve annesine çiçek takdim eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, dezavantajlılara zorluk çıkarılmasının yerine destek olunması durumunda ne denli büyük işler başaracaklarının anlaşılması yönünde farkındalık oluşturmak amacıyla bu projeye imza attıklarını anlattı.

Filmi daha geniş kitlelere ulaştırabilmek adına çeşitli yarışmalara katılacaklarını, farklı ülke ve şehirlerde gösterimini sağlayacaklarını ifade eden Başkan Tarhan, 'Otizm konusunda toplumsal duyarlılığa dikkat çekmek için bir dizi çalışma öngördük. Otizme ilişkin önerilerde bulunmak elbette haddime değil. Otizmin farkında olmamız için otizmli bir yakınımızın olması gerekmiyor. Toplumsal bilinçlenmede otizmli bireylere karşı anlayışlı olmalı ve onları ayırmadan yanlarında durmalıyız.Otizm toplumun her kesimini ilgilendirmelidir. Çünkü otizmli bireyler toplumun en özel üyeleridir. Otizm onların seçimi değil. Tek gereksinimleri kabullenilmek' dedi.

Mezitli'de dezavantajlılara yönelik bir çok projeye imza attıklarını vurgulayan Başkan Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'6 yıldır ZİÇEV Vakfı ile beraber down sendromlu çocuklarımız için Down Kafe projemizi gerçekleştirdik. Etkinliklerimize süreklilik kazandırarak bana kendilerini yakından tanıma fırsatı veren çocuklarımıza minnettarım. Otizm engel değil, farklılıktır. Onları değiştirmeye çalışmayalım. Yalnızca toplumumuzdaki her birey için yapmamız gerektiği gibi herkesi olduğu gibi kabul edelim. Bu onların farklılığıdır. Onlara farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışalım. Onların yapamadıkları yerine yapabildiklerine odaklanarak güçlü yönlerini keşfedelim. Onlar sevgilerini gösteremeyebilirler ama sevgi dolu olan özel gereksinimlere sahip çocuklardır. Otizmle mücadelede doğru bilgilenmek, erken tanı, özel eğitim, bakımı ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi önemlidir. Onlara fırsat verilirse özel yetenekler doğabilir. Pes etmek asla yok. Einstein, Mozart, Newton birer yıldız. Bizim çocuklarımız neden olmasın" dedi.