Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısında Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika

Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısında Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Müzik dinletisi ve dans gösterisiyle renklenen 97'nci yıl kutlaması korona virüs önlemleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

Mezitli Belediyesinin öncülüğünde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Eğitmen Selda Özışık yönetiminde viyolada Gökhan Yavuz Özışık, piyanoda Asya Orhan, Arya Çolaklı, Asya Tanem Tıkıroğlu, kemanda Ecem Kaya ve Ada Güleç'in müzik dinletisi sunduğu etkinlikte, Mezitli Kent Konseyi Modern Dans Ekibi zeybek gösterisi yaptı.

Kutlamada, Mezitli Kent Konseyi tarafından "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu geleneksel şiir yarışmasına katılarak dereceye giren çocuklar ödüllerini aldı. Üçüncü Ecrin Aykutdrone, Ahmet Buğra Büyük gram altın ve birinci Asya Şirin Çekici'nin çeyrek altın aldığı etkinlikte, Başkan Tarhan katılan tüm çocuklara Atatürk'ün yazdığı 'Nutuk' kitabı hediye etti. Yarışmada derece alan çocukların okuduğu şiirler büyük alkış aldı.

Korona virüsüne rağmen gerekli tedbirleri alarak 29 Ekim kutlamalarını yapmaya çalıştıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Tarhan,"Atatürk tüm yaşamını halkının bağımsızlığı ve özgürlüğü için adadı. Bunu yaparken de Türkiye'nin çağdaş ve demokratik bir ülke olması için çalıştı. Bunu da başardı. Atatürk, çağdaş ve ileri demokrasiyi konumuna ve sürdürme görevini de gençlere verdi. Elimizden geldiği ölçüde Atatürk'ün izinde yürümeye devam edeceğiz" dedi. - MERSİN