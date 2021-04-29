Mezitli Belediyesi, tam kapanmada tüm önlemleri aldı - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, 17 gün sürecek tam kapanma dönemine yönelik tüm önlemleri aldı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, tam kapanma döneminde hiçbir vatandaşı mağdur etmemek adına tüm birimlerde dönüşümlü olarak çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararı sonrasında vatandaşların mağdur olmaması için gereken önlemlerin alındığı belirtildi. Başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile toplantı yaparak alınacak önlemleri görüşen Başkan Neşet Tarhan, bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde hiçbir vatandaşı mağdur etmemek adına tüm birimlerde dönüşümlü olarak çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Vatandaşlar mağdur edilmeyecek

Kamu hizmetlerinin aksatılmaması adına tüm birimlerde 17 günlük tam kapanma süresince evinden çıkamayan kronik hastalar, yaşlılar ve yalnız yaşayanların acil ihtiyaçlarının belediye ekipleri tarafından öncelikli olarak karşılanacağını ifade eden Başkan Tarhan, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan sokak hayvanları biriminin rutin olarak sürdürdüğü sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesinin de aksatılmayacağını belirtti. Aşevinin kapanma süreci boyunca açık olacağını ve yemek dağıtımının düzenli olarak yapılacağını anlatan Tarhan, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan yardım kolisi dağıtımının da aksatılmadan sürdürüleceğini vurguladı.

"Hizmetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz"

Covid-19 virüsünün artan bulaşıcılığı ve her geçen gün artan vaka sayısı nedeniyle alınan tam kapanma kararında vatandaşların mağdur olmaması için tüm önlemlerin alındığını belirten Tarhan, "17 günlük kapanma döneminde ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli her türlü tedbirleri almış bulunuyoruz. Bu süreçte kamu hizmetlerimizi de aksatmadan sürdüreceğiz. Başta ana hizmet binamız olmak üzere tüm birimlerimiz açık olacak ve dönüşümlü olarak vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet verecekler. Vatandaşlarımız, karşılaştıkları olası sıkıntılara karşı kesintisiz hizmet verecek olan Halkla İlişkiler birimimize 4442199 numaralı telefondan ulaşarak talepte bulunabilirler. Bayrama kadar olan süreçte vatandaşlarımızın kısıtlamalara harfiyen uyarak Ramazan Bayramını ve hemen arkasından gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını gönül rahatlığı ile kutlayacağını ümit ediyorum" dedi. - MERSİN