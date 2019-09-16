Mezitli Belediyesi, turizm için atağa geçti

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, kente gelen turistleri ilçeye çakabilmek için atağa geçti. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin'de hizmet veren 5 yıldızlı ve 4 yıldızlı otellerin yöneticilerini Mezitli'nin turistik yerlerinde gezdirerek fikir alışverişinde bulundu.



Mersin'de en fazla yoğunluğa sahip nitelikle otellerin yöneticileri, Mezitli'de bulunan Soli Pompeiopolis, Antik Liman, Aratos'un mezarı gibi tarihi yerlerle Örgülü Sokak, Down Kafe gibi Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerin turizme katkı sunması amacıyla bir araya geldi. Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, 5 yıldızlı ve 4 yıldızlı üç otelin genel müdürleri ve Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ile birlikte bir Mezitli turu gerçekleştirdi. Genel müdürler hem tarihi hem de turistlerin ilgisini çekebilecek Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen yerleri gezdiler.



"Kentin cazibesini artırmayı planlıyoruz"



Mersin'e gelen turistleri Mezitli'nin güzellikleri ile buluşturmanın sektör açısında son derece büyük avantajlar sağladığını ifade eden otel yöneticileri, "Artık günümüzde turistler kaliteli hizmetin yanında farklı şeyler de görmek istiyor. Mezitli Belediyemizin yaptığı çalışmalar bu alanda bize büyük avantaj sağlıyor. Kadın Üretici Pazarları, Örgülü Sokak, Down Kafe gibi çok sayıda projeyi Mersin'e gelen turistlerle buluşturarak kentin cazibesini artırmayı planlıyoruz. Belediye Başkanımız Neşet Tarhan da bize bu konuda büyük destek ve katkı sunuyor" dediler.



"Fikir alışverişi yaptık"



Konuklara Temmuz ayında açılışı yapılan Örgülü Sokak başta olmak üzere Mezitli'nin zenginliklerini gezdirerek, buraları nasıl turizme kazandıracakları konusunda fikir alışverişi yaptıklarını dile getiren Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul da "Örgülü Sokak'ı planlarken hem sosyoekonomik katkı sağlamak hem de sosyal ve kültürel değerlerimizi tanıtırken istihdama da katkı sağlamayı amaçladık. Örgülü sokak her türlü sanat etkinliklerinin yapıldığı, çalışma gruplarının toplandığı önemli bir mekan. Turizmcilerimizle buraların daha iyi nasıl tanıtılacağı, grup turistlerin buralara nasıl getirilebileceği konusunda fikir alışverişi yaptık. Mezitli'nin tarihi doğal güzelliklerinin yanında Mezitli Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen başarılı çalışmaların daha fazla insana ulaşması için farklı bir çalışma yönetimi ortaya koymaya karar verdik" diye konuştu.



"Mezitli'ye gelen insanlar buralara hayran kalacaklar"



Mezitli'de yaşayan vatandaşların mutlu olması için çalıştıklarını söyleyen Başkan Tarhan ise "Mezitlililerin mutluluğu için hayata geçirdiğimiz ve dünya kamuoyunda büyük beğeni kazanan projelerimizin daha çok insana ulaşırken aynı zamanda turizme de hizmet etmesi için bir süredir çalışma yapıyorduk. Mersin'de turizm sektöründe yer alan yöneticilerimizi bu güzelliklerimizi gezdirerek tanıtımını yaptık. Onlardan aldığımız fikirlerle buraları turizme kazandırırken, tarihi ve doğal güzelliklerimize de ilgiyi artırmayı amaçlıyoruz. İnanıyorum ki, Mezitli'ye gelen insanlar buralara hayran kalacaklar" şeklinde konuştu. - MERSİN