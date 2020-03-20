Mezitli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Mezitli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

6 saat önce

Mezitli Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşme imzalandı.

Mezitli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Mezitli Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşme imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Belediye-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Ali Sönmez arasında imzalanan sözleşmeyle çalışanlara verilecek yardımlar, ücret ve kıdem zamları konusunda anlaşma sağlandı.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tarhan, sözleşmeyle işçilere verdikleri zammın yanı sıra çalışanların sosyal haklarını da iyileştirdiklerini kaydetti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:00 Kaynak: AA

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