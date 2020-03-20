Mezitli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

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Mezitli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
6 saat önce
Mezitli Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşme imzalandı.
Mezitli Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşme imzalandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Belediye-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Ali Sönmez arasında imzalanan sözleşmeyle çalışanlara verilecek yardımlar, ücret ve kıdem zamları konusunda anlaşma sağlandı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tarhan, sözleşmeyle işçilere verdikleri zammın yanı sıra çalışanların sosyal haklarını da iyileştirdiklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:00 Kaynak: AA
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