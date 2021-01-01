Mezitli Belediyesinden 65 yaş üstü vatandaşlara şehir turu - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için özel bir yeni yıl etkinliği düzenledi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, üstü açık otobüslerle kentin tarihi ve doğal güzelliklerini şehir turuyla görme imkanı buldu.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde uzun zamandır kısıtlamalar nedeniyle evlerinden çıkmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 30 Aralık Çarşamba ve 31 Aralık Perşembe günleri, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini üstü açık otobüslerle gezdi. Müzikler eşliğinde dans ederek, Viranşehir, Soli Pompeiopolis, Mehmet Altunören Gençlik Merkezi, Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evi, Amfitiyatro, Davultepe Aktif Yaş Alma Merkezi gibi yerleri ziyaret eden ve ana cadde ve sokakları gezen grup, turun sonunda çeşitli ikramların yapıldığı Sanat Çarşısında mola verdi.

"Yaşadığımız kenti tanıma imkanı bulduk"

Çarşıyı gezerek alışveriş yapan, sevdiklerine çeşitli hediyeler alan vatandaşlar, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a teşekkür etti. Mezitli'de yaşadıkları halde pek çok çalışmadan haberlerinin olmadığını ifade eden vatandaşlar, "Bizim gibi ileri yaşta insanların faaliyette bulunacağı, kaliteli zaman geçireceği bu denli farklı tesisler olduğunu görmek bizleri hem şaşırttı hem mutlu etti. Pandemi süreci sona erer ermez ilk işimiz buralarda verilen kurslara, yapılan etkinliklere katılmak olacak. Kendi kentimizde turist gibi üstü açık otobüslerle gezmek çok eğlenceliydi" dediler.

Mersinliler, Mami ile 2021'e 'merhaba' diyecek

Öte yandan, Mezitli Belediyesinin 2021'i karşılama etkinlikleri kapsamında bu akşamdan başlayarak 2021'in ilk saatlerine kadar devam edecek olan sanatçı Mami konseri yeni yıl coşkusunu Mersinlilerin evlerine kadar taşıyacak. Özel bir mekanda gerçekleşecek Mami konserine seyirci alınmayacak, ancak tüm konser Mezitli Belediyesinin Sosyal Medya hesaplarından paylaşılacak.

"Geleceği birlikte güzelleştireceğiz"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yeni yılda herkesin beklentilerinin gerçekleşmesini dileyerek, "El ele vererek bu kötü günleri bir an önce atlatacak, geleceği birlikte güzelleştireceğiz. Bunun için kimseden umut beklemeye ihtiyacımız yok. Morallerimizi birlikte yükselteceğiz. Uzun süredir evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü insanlarımıza Mezitli'nin güzel havasında bir kent turu yaptırmak, aynı zamanda da yaşadıkları kentin güzellikleri tanımalarına vesile olmak istedik. Güzel bir etkinlik oldu" dedi. - MERSİN