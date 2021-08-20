Mezitli Belediyesinden bir halk plajı daha - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, aile plajı oluşturdukları Pompeiopolis Parkı Plajının ardından Tece Halk Plajında da aile bölümü oluşturmaya karar verdiklerini söyledi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Neşet Tarhan, vatandaşların denize güvenli ve sağlıklı şekilde girebilmeleri amacıyla sahillerde yapılan çalışmaları inceledi. Viranşehir sahilinden Tece Plajına kadar tüm sahil boyunca gezerek denize giren vatandaşlar ile sohbet eden Tarhan, yaşanan sıkıntılar hakkında da fikir alışverişinde bulundu. Tarhan, vatandaşlardan ve belediye görevlilerinden aldıkları bilgiler doğrultusunda yapılan uygulamalarda düzenlemeye gidecekleri bilgisini verdi.

Plajlarda 5 farklı noktayı kiralayarak halkın hizmetine sunduklarını ifade eden Tarhan, "Halkımız güven içerisinde sağlıklı bir şekilde denize girebilsin diye tüm tedbirleri alıyoruz. Pompeiopolis Parkı Plajında yakaladığımız verim üzerine Tece Halk Plajında da aile bölümü oluşturmaya karar verdik" dedi.

"El attığımız plajlarda gördüğümüz düzen bizi mutlu etti"

Kiralamanın üzerinden henüz kısa bir süre geçmiş olmasına karşın plajların yapılan düzenlemelerle daha iyi bir seviyeye geldiğini belirten Tarhan, "Viranşehir'den başlayarak Tece'ye kadar kiraladığımız bölgelerde belirli düzenlemeler yapmaya başladık. Özellikle Pompeiopolis Parkında eski alışılır hale gelmiş karmaşadan uzak görüntüler görmek bizleri mutlu etti. Aileler rahatlıkla denize girebiliyor, şezlong, duş, şemsiye, soyunma odası gibi çok sayıda hizmetten ücretsiz yararlanabiliyorlar. Su, çay gibi ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Aile plajı bölümünü girişlerin daha kontrollü olması adına 5 lira gibi sembolik bir ücret yaptık" diye konuştu.

"Tece plajında çalışmalara başlıyoruz"

Önümüzdeki günlerde benzer bir uygulamayı Tece bölgesinde başlatacakları müjdesini de veren Başkan Tarhan, "En doğu bölgede uygulamamızın başarı kazanması sonrası en batı bölgemiz olan Tece plajında da çalışmalara başlayacağız. Sadece plaj kısmı değil, bisiklet ve yürüyüş yolları gibi farklı spor ve aktiviteler için imkanlar da sunacağız. Amacımız, halkımıza alternatifler sunarak plajlarda oluşan kalabalığın ve kargaşanın önüne geçebilmek. Vatandaşlarımız; pazar günü 10 TL olmak kaydıyla diğer günler 5 lira gibi sembolik ücretle ayrılmış plajları kullanabilirler. Ayrıca, farklı bölgelerde ücretsiz olarak yine tüm imkanların bulunduğu plajlarda denize girebilirler. Aslında kiralama için iki yıldır uğraşıyoruz. Bu sene kiralama talebimize geç yanıt verildiği için ancak kısıtlı düzenlemeler yapabildik. Önümüzdeki yıldan itibaren tüm plajlar daha temiz ve daha düzenli olacak. Aileler 24 saat güven içerisinde korkmadan denize girebilecekler. Bize destek veren tüm Mersin ve Mezitli halkına teşekkür ederim. Bu destek olduğu müddetçe her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu. - MERSİN