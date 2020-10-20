Mezitli Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı için ödüllü turnuva

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üç spor dalında turnuva düzenleyecek. Tenis, plaj voleybolu ve futbol turnuvalarında başarılı olan sporculara kupa ve çeşitli ödüller verilecek.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 23-25 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Cumhuriyet Plaj Voleybolu Turnuvasında ilk üçe giren takımlara kupa ve madalyaların dışında para ödülü de verilecek. Birinciye 750, ikinciye 500 ve üçüncüye 300 lira verilecek turnuva Pompei Beach plajında yapılacak. Başvuruları 21 Ekim tarihine kadar devam edecek turnuvada 22 Ekim Perşembe günü kura çekimi gerçekleştirilecek, 23-24 Ekim'de de maçlar oynanacak. Final maçı ise 25 Ekim Pazar günü yapılacak. Turnuva ile ilgili Mezitli Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ve 0536 863 4770 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

Futbol maçlarının kuraları çekildi

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kulüpler Arası Futbol Turnuvası da 23-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kuyuluk'ta bulunan Çankaya Futbol Sahasında oynanacak maçlarda başarılı olan sporculara kupa ve çeşitli hediyeler verilecek. U-14 kategorisinde yapılacak turnuvada Başarıspor, Yenişehir İdman Yurdu, Trabzonspor, Galatasaray, Çukurova İdman Yurdu, Akdeniz Gücü, Kuvayi Milliye, Demirspor ve Göztepe takımları ipi göğüslemek için yarışacak.

Tenis turnuvası kız çocuklarını okutacak

Mezitli Belediyesinin, Mezitli Soroptimist Kulübü, Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile birlikte 4 yıldır gerçekleştirdiği Mezitli Soroptimist Cumhuriyet Kupası bir geleneksel turnuva haline geldi. 10 kategoride gerçekleşen turnuvadan elde edilen gelirin kız çocuklarının okumasına vesile olması dolayısıyla büyük beğeni kazanan turnuvanın maçları 1 Ekim tarihi itibariyle başladı. Aratos Spor tesislerinde gerçekleşen turnuvanın final maçı ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında oynanacak ve aynı gün ödül töreni yapılacak.

"Mezitli'nin farkını herkese gösterme şansımız oldu"

Turnuvada mücadele edecek olan tüm takımlara başarılar dileyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Korona virüsün etkileri nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızı moral olarak yükseltebilmek adına açık havada yapılabilecek sanatsal ve spor faaliyetlerine ağırlık vermeye çalışıyoruz. Sadece Mezitli'den değil, Mersin genelinden çok başarılı takımlar turnuvalarımıza katılarak çok güzel maçlar çıkarıyorlar. Mezitli'nin çok farklı bir ilçe olduğunu dışarıdan gelen misafirlerimize de gösterme imkanı buluyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda da hem futbol hem de voleybol turnuvası yaparak, adına yakışır bir bayram kutlaması yapmak istedik. Yoğun ilgi gösteren tüm spor takımlarımıza teşekkür ederim" dedi. - MERSİN