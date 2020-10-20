Mezitli Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı için ödüllü turnuva - Son Dakika

Mezitli Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı için ödüllü turnuva

20.10.2020 17:28
Mezitli Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı için ödüllü turnuva, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üç spor dalında turnuva düzenleyecek.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üç spor dalında turnuva düzenleyecek. Tenis, plaj voleybolu ve futbol turnuvalarında başarılı olan sporculara kupa ve çeşitli ödüller verilecek.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 23-25 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Cumhuriyet Plaj Voleybolu Turnuvasında ilk üçe giren takımlara kupa ve madalyaların dışında para ödülü de verilecek. Birinciye 750, ikinciye 500 ve üçüncüye 300 lira verilecek turnuva Pompei Beach plajında yapılacak. Başvuruları 21 Ekim tarihine kadar devam edecek turnuvada 22 Ekim Perşembe günü kura çekimi gerçekleştirilecek, 23-24 Ekim'de de maçlar oynanacak. Final maçı ise 25 Ekim Pazar günü yapılacak. Turnuva ile ilgili Mezitli Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ve 0536 863 4770 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

Futbol maçlarının kuraları çekildi

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kulüpler Arası Futbol Turnuvası da 23-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kuyuluk'ta bulunan Çankaya Futbol Sahasında oynanacak maçlarda başarılı olan sporculara kupa ve çeşitli hediyeler verilecek. U-14 kategorisinde yapılacak turnuvada Başarıspor, Yenişehir İdman Yurdu, Trabzonspor, Galatasaray, Çukurova İdman Yurdu, Akdeniz Gücü, Kuvayi Milliye, Demirspor ve Göztepe takımları ipi göğüslemek için yarışacak.

Tenis turnuvası kız çocuklarını okutacak

Mezitli Belediyesinin, Mezitli Soroptimist Kulübü, Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile birlikte 4 yıldır gerçekleştirdiği Mezitli Soroptimist Cumhuriyet Kupası bir geleneksel turnuva haline geldi. 10 kategoride gerçekleşen turnuvadan elde edilen gelirin kız çocuklarının okumasına vesile olması dolayısıyla büyük beğeni kazanan turnuvanın maçları 1 Ekim tarihi itibariyle başladı. Aratos Spor tesislerinde gerçekleşen turnuvanın final maçı ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında oynanacak ve aynı gün ödül töreni yapılacak.

"Mezitli'nin farkını herkese gösterme şansımız oldu"

Turnuvada mücadele edecek olan tüm takımlara başarılar dileyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Korona virüsün etkileri nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızı moral olarak yükseltebilmek adına açık havada yapılabilecek sanatsal ve spor faaliyetlerine ağırlık vermeye çalışıyoruz. Sadece Mezitli'den değil, Mersin genelinden çok başarılı takımlar turnuvalarımıza katılarak çok güzel maçlar çıkarıyorlar. Mezitli'nin çok farklı bir ilçe olduğunu dışarıdan gelen misafirlerimize de gösterme imkanı buluyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda da hem futbol hem de voleybol turnuvası yaparak, adına yakışır bir bayram kutlaması yapmak istedik. Yoğun ilgi gösteren tüm spor takımlarımıza teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

Mezitli Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı için ödüllü turnuva
Mezitli Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı için ödüllü turnuva
Mezitli Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı için ödüllü turnuva

29 ekim cumhuriyet bayramı, Mezitli, 29 Ekim, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mezitli Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı için ödüllü turnuva - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi Kiracı, hayatına renk katmak için kaldığı evi yaktı Durak dışında inmek isteyen yolcu, seyir halindeki otobüsün frenine bastı TBMM Başkanı Şentop Ermenistan'ın ambargo söylemini değerlendirdi: Fıkra olarak anlatılacak bir şeydir Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Hazine, iki tahvil ihalesinde 4,8 milyar lira borçlanmaya gitti Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı
Ankaragücü, 4'ü futbolcu 5 kişi koronavirüs oldu Ankaragücü, 4'ü futbolcu 5 kişi koronavirüs oldu         
17:39
BM'nin yıllardır uygulamadığı kararı Azerbaycan ordusu uyguladı! Zengilan ve Horadiz kentleri işgalden kurtarıldı BM'nin yıllardır uygulamadığı kararı Azerbaycan ordusu uyguladı! Zengilan ve Horadiz kentleri işgalden kurtarıldı         
16:47
Köy muhtarı, av sırasında domuz yerine arkadaşını vurdu Köy muhtarı, av sırasında domuz yerine arkadaşını vurdu         
16:33
İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın         
16:06
Gözü dönmüş cani, engelli kuzenini istismar ettikten sonra boğazını kesti Gözü dönmüş cani, engelli kuzenini istismar ettikten sonra boğazını kesti         
15:53
Mastürbasyon davasında 'aleniyet' beraati: Eşim ve küçük kızım görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında 'aleniyet' beraati: Eşim ve küçük kızım görseydi ne olacaktı?         
15:30
Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı         
14:54
Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı         
14:08
Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı         
13:54
Yunanistan, Türkiye'nin S-400 testinin ardından S-300 testine hazırlanıyor; NATO sessiz Yunanistan, Türkiye'nin S-400 testinin ardından S-300 testine hazırlanıyor; NATO sessiz         
13:45
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire, güneş gözünü aldığı için kaza yaptığını söyledi 10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire, güneş gözünü aldığı için kaza yaptığını söyledi         
11:18
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 17:56:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mezitli Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı için ödüllü turnuva - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei