Mezitli Belediyesinden vergiyi evinde ödeme imkanı - Son Dakika

Mezitli Belediyesinden vergiyi evinde ödeme imkanı

28.11.2020 12:25
Mezitli Belediyesinden vergiyi evinde ödeme imkanı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 30 Kasım tarihinde sona erecek olan emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksiti için evinde kolay ödeme imkanı sundu.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 30 Kasım tarihinde sona erecek olan emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksiti için evinde kolay ödeme imkanı sundu. Korona virüs kısıtlamaları nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlar, vergilerini belediye görevlilerine kapıda ödedi.

Korona Virüs kısıtlamaları nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar için her türlü kolaylığı sağlayan Mezitli Belediyesi, vergisini ödeyemeyen vatandaşları da düşündü. Belediye, 30 Kasım tarihinde sona erecek olan emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksiti için kapıda kolay ödeme imkanı sundu. Her gün farklı bölgelerde hizmet veren 'Kolay Ödeme Aracı' ile vatandaşlara borç sorgulama, tahsilat, beyan, tahakkuk ve ödeme gibi imkanlar sağlandı.

Vatandaşlarını korona virüsün olumsuz etkisinden korumak amacıyla Mezitli Belediyesi Meclis Üyesi Hamide Oylumlu'nun refakatinde başlatılan uygulama ile belediye ödeme birimlerine gidemeyen ve internet üzerinden ödeme imkanı bulamayan vatandaşlar, kolay ödeme aracı ile tüm işlemlerini gerçekleştirebildi. Uygulama, belediye tarafından görevlendirilen yetkili personel tarafından oluşan talep üzerine hizmet gerçekleştirildi. Ödeme yapmak isteyen vatandaşlar pos cihazı ile kolaylıkla işlemlerini yapabildi.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Geçen hafta ilçedeki büyük sitelerde hizmet vermeye başlayan 'Kolay Ödeme Aracı', vatandaşların büyük beğenisini topladı. Çevrede bulunan sitelerden de yoğun ilgi gören uygulama ile çok sayıda vatandaş evinin önünde sıra beklemeden işlemlerini gerçekleştirdi. Uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, "Belediyeye gitmeden evimizin önünde işlemlerimizi hallediyoruz. Başkanımıza bize bu kolaylığı sağladığı için teşekkür ederiz" dedi.

"İhtiyaca göre hizmet üretiyoruz"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, hizmetlerinde vatandaşın mutluluğunu hedeflediklerini vurgulayarak, "Her hizmetimizi planlarken halkımızın gereksinimlerini ve mutlu olmasını gözetiyoruz. Vatandaşımızın Mezitli'de yaşamaktan mutlu olmasını isteyerek, ihtiyaca göre hizmet üretiyoruz. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hizmet verecek bir uygulamayı hayata geçirdik. Hizmet sadece aracın bulunduğu site halkına değil, aracın bulunduğu bölgeye giden tüm Mezitli halkı bu hizmetten yararlanabildiler" diye konuştu. - MERSİN

Mezitli Belediyesinden vergiyi evinde ödeme imkanı
Mezitli Belediyesinden vergiyi evinde ödeme imkanı
Mezitli Belediyesinden vergiyi evinde ödeme imkanı
Mezitli Belediyesinden vergiyi evinde ödeme imkanı
Mezitli Belediyesinden vergiyi evinde ödeme imkanı

Mezitli, Mersin, Emlak, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesinden vergiyi evinde ödeme imkanı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Buldukları iki açığı Instagram'a bildiren gençlere 50 dolar ödül teklif edildi Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Işıkları sökülüp, çeşmesi kırılan 600 yıllık Şahmelek Camii'ni talan edenler geride sadece bir kasket bıraktı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Son dakika: 2021'de MTV, trafik ve vergi cezaları yüzde 9,11 oranında artacak CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Sert tedbirler hızlıca devreye sokulabilir Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Sert tedbirler hızlıca devreye sokulabilir         
12:28
İran'daki suikast Ortadoğu'yu karıştırdı! Netanyahu 2018'de Fahrizade için İran'daki suikast Ortadoğu'yu karıştırdı! Netanyahu 2018'de Fahrizade için "Bu ismi unutmayın" demiş         
11:28
CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı         
10:42
Gaziantep'te cadde ve sokaklarda yemek yenilmesi yasaklandı Gaziantep'te cadde ve sokaklarda yemek yenilmesi yasaklandı         
10:36
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor         
09:40
Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı         
09:31
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu         
09:07
İlginç hırsızlık: Soydukları marketten çelik kasayla birlikte 251 adet çikolata çaldılar İlginç hırsızlık: Soydukları marketten çelik kasayla birlikte 251 adet çikolata çaldılar         
08:08
Üç yıl içerisinde hem eşini hem de kızını kaybeden babanın paylaşımı yürek dağladı Üç yıl içerisinde hem eşini hem de kızını kaybeden babanın paylaşımı yürek dağladı         
07:39
"Partilerde abartıldığı kadar bir şey yok" diyen Buse İskendereoğlu da koronavirüse yakalandı         
07:38
Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
02:49
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı         
20:31
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 12:36:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mezitli Belediyesinden vergiyi evinde ödeme imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei