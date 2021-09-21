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Mezitli Belediyesinden 'yazlık siteler öğrencilere yuva olsun' kampanyası - Son Dakika

Mezitli Belediyesinden 'yazlık siteler öğrencilere yuva olsun' kampanyası

21.09.2021 14:40
Mezitli Belediyesinden 'yazlık siteler öğrencilere yuva olsun' kampanyası, System.String[]

Mezitli Belediyesi, üniversitelerin açılmasıyla birlikte ortaya çıkan öğrenci yurdu sorununa karşı harekete geçti.

Mezitli Belediyesi, üniversitelerin açılmasıyla birlikte ortaya çıkan öğrenci yurdu sorununa karşı harekete geçti. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ikinci konut olarak nitelendirilen yazlık sitelerin yurt sorunu yaşayan öğrencilere yuva olması için kampanya başlattı. Mezitli Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde özel bir masa oluşturan Başkan Tarhan, evini kiraya verebilecek vatandaşları ve kiralık ev arayan üniversite öğrencilerini bir araya getirecek.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte kente gelen üniversite öğrencilerinin barınma sorununa el attı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Neşet Tarhan, öğrencilerin kalacak yer sorununa çözüm amacıyla yazlık sitelerin kullanılması için kampanya başlattı. Öğrenci ve ev sahiplerini buluşturacak kampanya çerçevesinde aynı zamanda evinde öğrenci barındırabilecek durumda olan vatandaşlarla da irtibata geçirilerek bu konuda bir farkındalık oluşturulacak.

"Yazlık siteler yaz ayları dışında boş duruyor"

Pandemi koşulları ve yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle özellikle eğitim alanında büyük sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Başkan Tarhan, uzun bir aradan sonra eğitime başlayacak olan üniversitelilerin bu kez de yurt sorunu nedeniyle geleceklerini tehlikeye atmalarına izin vermeyeceklerini söyledi. Öğrencilere destek olunması konusunda Mezitli Belediyesi olarak çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini belirten Tarhan, yaşanan sorunun yeni olmadığını, özellikle kız öğrencilerin barınmaları amacıyla kız öğrenci evini hizmete geçirdiklerini söyledi. Pandemiyle birlikte uzun süre öğrencilerin eğitimden uzak kaldığına da vurgu yapan Tarhan, "Üniversitelerimizin yeniden eğitime dönmeye başladığı günlerde çok büyük bir yurt sorunu olduğu da ortaya çıktı. Her gün haberlerde sokakta, parklarda yatan öğrenci görüntülerini görmek içimizi acıtıyor. Biz de kendi bölgemizde yaşanması muhtemel yurt sorununa karşı Mezitli Belediyesi olarak çözümler üretmeye çalıştık. Mezitli, özellikle ikinci konut olarak adlandırılan yazlık sitelerin yoğun bulunduğu bir kent. Özellikle yaz ayları dışında boş duran yazlık dairelerin öğrencilere kiralanabileceğini düşündük. Bunun yanında evinde öğrenci barındırabilecek vatandaşlarımız da olduğunu düşünüyoruz. İşte bu öğrencilerimizle vatandaşlarımızı bir araya getirecek bir masa oluşturma kararı aldık. Biz bir havuzda talepleri toplayacağız ve uygun olanları bir araya getirerek barınma sorununu çözmeye çalışacağız" dedi.

Yaşanan yurt sorunuyla ilgili çözüm önerilerini de sıralayan Tarhan, Mersin'de alınacak bir dizi önlemle öğrencilerin barınma sorununun çözülebileceğini ifade ederek, "Özellikle Mezitli'de atıl durumda çürümeye terk edilmiş İçişleri Bakanlığı Eğitim Tesisleri küçük dokunuşlarla çağdaş bir yurt kompleksine dönüştürülebilir. Diğer taraftan hayırseverlere belediyemizce sağlanacak kolaylıklarla özellikle yurt yapımı desteğini amaçladık. Belediyemiz ile yurt yapılabilmesi için yer gösterme, kaynak sağlama gibi işbirlikleri yapılabilir. Öğrencilerimizi, 21. yüzyılda böylesi basit hamlelerle çözülebilecek bir sorunla baş başa bırakarak bir ülkenin geleceğini tehlikeye atmamalıyız" diye konuştu. - MERSİN

Mezitli Belediyesinden 'yazlık siteler öğrencilere yuva olsun' kampanyası
Mezitli Belediyesinden 'yazlık siteler öğrencilere yuva olsun' kampanyası
Mezitli Belediyesinden 'yazlık siteler öğrencilere yuva olsun' kampanyası

Üniversite, Mezitli, Mersin, konut, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mezitli Belediyesinden 'yazlık siteler öğrencilere yuva olsun' kampanyası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mezitli Belediyesinden 'yazlık siteler öğrencilere yuva olsun' kampanyası - Son Dakika
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