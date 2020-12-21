Mezitli Belediyesinin gelir-gider tablosu, ışıklı panolarda kesintisiz yayınlanıyor - Son Dakika

Mezitli Belediyesinin gelir-gider tablosu, ışıklı panolarda kesintisiz yayınlanıyor

21.12.2020 16:07
Mezitli Belediyesinin gelir-gider tablosu, ışıklı panolarda kesintisiz yayınlanıyor, System.String[]

gider tablosu vatandaşlardan büyük destek görüyor.

gider tablosu vatandaşlardan büyük destek görüyor. Mezitlililer, 2014 yılından bu yana kalem kalem Mezitli Belediyesinin gelirlerini ve nerelere harcama yapıldığını 7 gün 24 saat aralıksız ışıklı panolardan öğrenebiliyor.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin şeffaf yönetim anlayışının örneklerinden birisi olan ışıklı LED vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda ve trafiğin yoğun olduğu cadde kenarlarında bulunuyor. Yaklaşık iki metre büyüklüğündeki LED panoda, gelir kalemleri olarak vergi giderleri, İller Bankası payı, kira ve hizmet ile diğer gelirler yayınlanıyor. Gider kalemleri olarak da personel giderleri, işçi, memur, temizlik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, yatırım giderleri ve diğer giderler yer alıyor. Bu uygulama ile vatandaşlar, panoların bulunduğu bölgelerde belediyenin gelir-gider tablosunu 24 saat boyunca LED ekranda görüyor.

"Belediyemiz güven veriyor"

Vatandaşlar, Mezitli Belediyesinin bu uygulamasından son derece memnun. Fırsat buldukça tabloyu incelediklerini ve önceki aylara göre karşılaştırma imkanı bulduklarını belirten vatandaşlar, "Uygulamadan son derece memnunuz. Gelir gider tablosu ile belediyenin ne kadar geliri var, bu para nereye harcanıyor görüyoruz. Her ne kadar tüm vatandaşlar rakamlara hakim olmasa bile bir belediyenin korkmadan halkına 'benim gelirim bu, giderim bu' diyerek duyurması güven veriyor. Yeni belediye binamızın önünde de görmekten mutluyuz" dediler.

"Sorgulanabilir belediye olmaya devam edeceğiz"

Mezitli halkının, belediyesine, başkanına olan güveninin oldukça yüksek olduğunun altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bunu yaptıkları şeffaf uygulamalarla sağladıklarını ifade etti. Mezitli Belediyesinin pek çok çalışmasıyla örnek alındığını vurgulayan Başkan Tarhan, "Halkımızın belediyeye olan güveni beni oldukça memnun ediyor. Geride kalan 6 yıldır birçok çalışmamızın yanında, şeffaf belediyecilik uygulamasıyla da Türkiye'de örnek bir belediye haline geldik. Her çalışmamızda halkımızın tam desteğini alıyoruz. Harcadığımız her kuruşun halkımız tarafından sorgulanmasını, denetlenmesini istiyoruz. Eski belediye binamız, vatandaşların ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde paylaştığımız gelir-gider cetvelimizi yeni hizmete sunduk. Her an düzenli olarak bu bilgileri halkımızla paylaşıyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışımızdan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Sorgulanabilir belediye olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mezitli Belediyesinin gelir-gider tablosu, ışıklı panolarda kesintisiz yayınlanıyor
Mezitli Belediyesinin gelir-gider tablosu, ışıklı panolarda kesintisiz yayınlanıyor
Mezitli Belediyesinin gelir-gider tablosu, ışıklı panolarda kesintisiz yayınlanıyor
Mezitli Belediyesinin gelir-gider tablosu, ışıklı panolarda kesintisiz yayınlanıyor

Mezitli, Mersin, Vergi, Susuz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mezitli Belediyesinin gelir-gider tablosu, ışıklı panolarda kesintisiz yayınlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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