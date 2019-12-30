Mezitli'de 4 gün 4 gece yeni yıl kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mezitli'de 4 gün 4 gece yeni yıl kutlaması - Son Dakika

Mezitli'de 4 gün 4 gece yeni yıl kutlaması

6 saat önce

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde 4 gün 4 gece sürecek olan yeni yıl kutlamaları renkli görüntülerle devam ediyor.

Mezitli'de 4 gün 4 gece yeni yıl kutlaması, System.String[]

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde 4 gün 4 gece sürecek olan yeni yıl kutlamaları renkli görüntülerle devam ediyor. Renkli ve farklı eğlencelerin olduğu kutlamalarda Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 'tango' yaptı. Müzik eşliğinde zor figürleri başarıyla sergileyen Tarhan, izleyenlerden tam not aldı.


Kutlamalara katılan yüzlerce kişi yeni yıla özel üretilen ürünlerden de alışveriş yapmayı ihmal etmedi. Özellikle, Mezitli Belediyesi gönüllüleri, Mezitli Kent Konseyi, Mezitli Soroptimist Kulübü üyeleri, Down Kafe'nin standlarından alışveriş yapanlar ise kız çocuklarının eğitimine katkı sunmuş oldu. 2019'un son günüde ise tam bir yeni yıl coşkusu Mersinlilerle olacak. 15.00'te Mezitli Belediyesi Müzik grubu, 17.00'de karaoke şovu, 18.30'da Mersin'in en önemli seslerinden birisi olan Çağdaş Anadolu özgün sesiyle müzik ziyafeti çekecek. DJ performansları sonrası yılbaşı kutlamaları için Demokrasi Meydanına gelen Mersinliler, yeni yılı Grup Kibrit Kutusu konseri ile karşılayacak. Havai fişek gösterileri, ışık şovları ve bol bol müzikle renklenecek gece, yeni yılın ilk saatlerine kadar devam edecek. Mersin'de ilk kez bu kadar kapsamlı ve uzun soluklu yeni yıl etkinliği olduğunu ifade eden ziyaretçiler, "Ailemizle birlikte zaman geçirdiğimiz, bol bol eğlenecek bir mekanımız oldu. Aslında bu coşku sadece yılbaşıyla sınırlı olmasa. Sürekli açık olsa sürekli aynı şekilde cıvıl cıvıl dolacağından eminiz. Bir panayır havası var. Daha önce sadece televizyonlardan benzer görüntüler izler imrenirdik. Şimdi içerisinde yaşıyoruz. Kar topu oynuyoruz, şarkılar söylüyoruz. Bu şöleni bize yaşattığı için Başkanımız Neşet Tarhan'a teşekkür ederiz" dediler.


Mersinlilerin kutlamalara bu denli yoğun ilgi göstermesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Tarhan ise hazırladıkları ikram ve sürprizlerle Mersinlilere bir yıl boyunca unutamayacakları bir gece yaşatacaklarını söyledi. Mersinlileri yeni yıla girerken birkaç günlüğüne de olsa günlük yaşamın sıkıntılarından uzaklaştırmak istediklerini vurgulayan Tarhan, "Belediye çalışanlarımız, gönüllülerimiz ve paydaşlarımız, Mersinliler için unutulmaz bir yeni yıl kutlaması organize etti. Alana gelenler müziğin ve dansın her türünü kutlamalarımızda bulabilecekler. Ben de her gün kutlama alanına giderek vatandaşlarımızla birlikte eğlenceye katılıyorum. Yılbaşı gecesi de yeni yıla girme coşkusunu vatandaşlarımızla birlikte yaşayacağız. Tüm halkımızı yeni yıla birlikte girmeye davet ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:47 Kaynak: İHA
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