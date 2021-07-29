Mezitli'de ailelere yönelik plaj alanı oluşturuldu - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde, vatandaşların aileleriyle rahatça denize girmeleri için "Aile Plajı" oluşturuldu.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz sıcağından bunalarak denize girmek isteyen ailelere yönelik Soli Pompeiopolis Parkı içerisinde plaj alanı oluşturulduğu bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, vatandaşlardan gelen talep üzerine aile plajı oluşturduklarını belirtti.
Kaynak: AA
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