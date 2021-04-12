Mezitli'de araç muayene istasyonu hizmete girdi - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde araç muayene istasyonu düzenlenen törenle açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TÜVTÜRK ile imzalanan protokol kapsamında, Merkez Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonu açılışına Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, CHP Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen, Belediye Başkanı Neşet Tarhan, TÜVTÜRK iş ortağı Adana, İçel, Hatay Araç Muayene Hizmetleri Yapım ve İşletim Anonim Şirketi Müdürü Naci Menteş katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Menteş, ilçe halkına daha yakın bir noktadan hizmet vermek amacıyla istasyonu açtıklarını belirterek, "İstasyonumuzda yıllık yaklaşık 20 bin aracın muayenesini yapacağız. Bu kapsamda vatandaşlara hem ekonomik yönden hem de vakit yönünden büyük avantaj sağlayacak." ifadesini kullandı.

Başkan Tarhan da ilçenin çok hızlı geliştiğini aktararak vatandaşların talepleri doğrultusunda araç muayene istasyonunu hayata geçirdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından ilçe protokolü araç muayene istasyonunu gezerek yetkililerden bilgi aldı.