Mezitli'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında katılımın sınırlı tutulduğu etkinlikte, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve belediyenin birim müdürleri Davultepe Mahallesi'ne kadar bisiklet sürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklere vatandaşları davet etti.

Bisiklet kullanımının ve spor yapmanın sağlık açısından önemine değinen Tarhan, belediye personellerinin Avrupa Hareketlilik Haftasında işe bisikletle geleceğini belirtti.

Hafta boyunca, ilçede kültür sanat etkinlikleri, spor ve dans aktiviteleri, Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde ünlü gök bilimci ve şair Aratos'un anıt mezarının kazı çalışmalarında tarihi gezi, yelkenli yarışları, otomobilsiz kent ve sahil temizliği etkinlikleri düzenlenecek.