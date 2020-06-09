Mezitli'de çocuk gündüz bakımevi yapılacak - Son Dakika

Mezitli'de çocuk gündüz bakımevi yapılacak

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve hayırsever iş insanı Danyal Kubin arasında imzalanan protokolle, ilçede çocuklara yönelik gündüz bakımevi yaptırılacak.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve hayırsever iş insanı Danyal Kubin arasında imzalanan protokolle, ilçede çocuklara yönelik gündüz bakımevi yaptırılacak. Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Mahallesi'nde belediyeye ait olan 3 bin metrekarelik alanda, 100 öğrenci kapasiteli "Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakım Evi" açılacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, belediye bünyesinde yaş gruplarına yönelik hizmet veren kurumları hayırsever insanların destekleriyle gerçekleştirdiklerini belirterek Kubin'e teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı

Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi

Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu

Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu

Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz

Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu