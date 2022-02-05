Mezitli'de çöp konteynerleri yer altına alınıyor - Son Dakika

Mezitli ilçesinde, görüntü kirliliği ile kötü kokunun engellenebilmesi için çöp konteynerleri yer altına yerleştiriliyor.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce ilçedeki 8 noktada hayata geçirilen proje, vatandaşlardan gelen olumlu tepkilerin ardından ara sokaklarda da yaygınlaştırıldı.

Toprağın altına alınan konteynerlerin yüzeyde kalan kısımları, ayak pedallarıyla kullanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çalışmanın hem görüntü kirliliğini önlediğini hem de kötü koku yayılımını engellediğini belirtti.

Mahallelerin daha temiz olmasını amaçladıklarını kaydeden Tarhan, "Daha önce belirlediğimiz pilot bölgelerde çöp konteynerleri yer altına alınmıştı. Hem görüntü ve koku açısından verimli olan uygulama aynı zamanda konteynerlerin daha uzun ömürlü olmasını, tahrip edilmesini de önlüyor." ifadesini kullandı.