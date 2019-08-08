Son Dakika Haberleri: Mezitli'de derelerin ıslahı için çalışmalar devam ediyor
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Mezitli'de derelerin ıslahı için çalışmalar devam ediyor

53 dakika önce

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, ilçe bulunan derelerin ıslahını hızlandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Mezitli'de derelerin ıslahı için çalışmalar devam ediyor, System.String[]
Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, ilçe bulunan derelerin ıslahını hızlandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda konunun paydaşları ile toplantı düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar sonrası yürürlüğe giren Mezitli sınırları içerisinde bulunan derelere ilişkin Belediye Encümen Salonunda Belediye Başkan Yardımcısı Yaser Gündüz başkanlığında düzenlenen toplantıya Devlet Su İşleri 6.Bölge Müdürlüğü'nden Cahit Kaya ve Doğan Kınık, Devlet Su İşleri 67. Şube Müdürlüğü'nden Adnan Ersen, Fatma Doğan, Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'ndan Atilla Küsbeci, Yenişehir Tapu Müdürlüğü'nden Tülin Erşengil katıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanarak yürürlüğe giren Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına uygun olarak Mezitli Belediyesi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonları kapsamında Mezitli ilçe sınırları içerisinde bulunan akar, kuru ve taşkın dereler ile sulama kanallarına ilişkin planlama kararlarına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda, derelerin ıslahı süreci, kurumların üstlenmesi gereken görevler hakkında fikir alışverişi de yapılarak tutanak altına alındı. Mezitli'de bulunan mevcut dere yataklarını atıl durumdan kurtararak yaşam alanlarına döndürmek istediklerini ifade eden Başkan Neşet Tarhan, bunun hayata geçirilebilmesi için kurumların üzerine düşen görevi eksiksiz yapmasından geçtiğini ifade etti. Derelerin, olası bir sel afetinden ve atıl görüntüsünden kurtarmak için hassasiyetle çalıştıklarını vurgulayan Tarhan, "Bizim dere yataklarının kenarlarında düzenleme yapabilmemiz için DSİ tarafından ıslahın tamamlanması gerekiyor. Bunu hızlandırmak amacıyla nazım imar planlarına ve revizyon planına eklediğimiz hususlar konusunda kurum temsilcileri ve teknik arkadaşlarımız görüş alışverişi yapıyorlar" dedi.

Islah çalışması büyük oranda tamamlanan Mezitli Deresi ve çevresinde yapılan düzenlemelerin örnek bir çalışma olduğunu vurgulayan Tarhan, "Mezitli Deresi çevresinin daha aktif kullanılan bir alan olması için bir proje hayata geçirdik. Kerim Afşar ile Şehit Yiğitcan Çiğa parkları, balık pazarı, su dünyası, masal park, emekli evi, kent konseyi ve STK binası, kadın üretici pazarı, kafe kütüphane, güneş park gibi çok sayıda projeyi Mezitli Deresi boyunca hayata geçirdik. Dere boyunca yapacağımız yürüyüş ve bisiklet yolu kentin kuzeyinde bulunan güneş parkın kuzeyine kadar devam ettirdik. Oturma grupları, spor alanları, sosyal faaliyet alanlarıyla derece modern ve tercih edilen bir yer oldu. Halkın bu bölgeyi daha yoğun kullanmalarını sağladık. Şimdi diğer bölgelerde de benzer uygulamaları hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu. - MERSİN
Mezitli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:34 Kaynak: İHA
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