Mezitli'de Ev Kadınları Eğitimi Projesi'nin 12.'si başladı - Son Dakika

Mezitli Belediyesi'nin, Mersin Rotary Kulübü işbirliğiyle düzenlediği Ev Kadınları Eğitimi Projesi'nin (Ev-Ka) 12.'si Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda başladı.



Başta Mezitli Belediyesi kadın üretici pazarları olmak üzere yüze yakın kadının yer aldığı geleneksel hale gelen Ev-Ka projesi 4 hafta sürecek. Açılış programına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Rotary Kulübü Başkanı Burak Hosta, kulüp üyeleri ve Mezitlili kadınlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan etkinlikte konuşan Kulüp Başkanı Burak Hosta, dünyada rotary kulüplerinin iyilik ve yardımseverliği egemen kılmak için çalıştığını söyledi. Rotary kulüpleri olarak projelerini 6 ana hedef üzerine topladıklarını vurgulayan Hosta, "Barış ve anlaşmazlıkların çözümü, temizlik ve hijyen, temel eğitim ve okuryazarlık, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve toplumsal kalkınma, ana ve çocuk sağlığı, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi konularında çalışma yürütmektedir" dedi.



Başkan Neşet Tarhan ise Mezitli Belediyesi'nin kadınların içerisinde bulunduğu her projede yer aldığının altını çizerek, EVKA projesi kapsamında Mersin Rotary Kulübü'nün işbirliği ile önemli bir birlikteliğe imza atıklarını söyledi. Tarhan, "Her alanda başarı kazanan kadınlarımıza Mersin Rotary Kulübü gibi sivil toplum kuruluşları da destek verirse çok başarılı işler ortaya çıkıyor. Biz kadınlarımızın bu desteklerle yarınlarda çok önemli yerlerde olacağından eminiz. Ayakları sağlam yere basan Projede emeği olan, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.



Mezitli'de ev kadınlarının kişisel gelişimlerine yönelik hazırlanan projenin ilk gününde Dr. Özlem Yüksekbaş 'kalp sağlığı', avukat Seher Yalçınkaya Çetin ise 'kadınların yasal hakları ve hukuk' konularında seminer verdi.



Proje kapsamında 4 hafta boyunca uzman diyetisyen Duygu Bilgin 'sağlıklı beslenme ve diyet', Doç Dr. Cüneyt Tamam 'sindirim sistemimiz ve neden olduğu rahatsızlıklar', Dr. Obengül Ejder'aile içi iletişim', Dr. Nihal Çınar Özcan 'erken tanı hayat kurtarır' ve uzman psikolog Yaşam Yanardağ Çelik de 'çocuklara mahremiyet eğitimi' konusunda bilgilendirmeler yapacak. - MERSİN